Как Евросоюз заботится о здоровье беженцев c Украины

Евросоюз принимает миллионы украинцев, спасающихся от войны. Многие из беженцев нуждаются в медицинской помощи, особенно беременные женщины и больные дети. Поскольку системы здравоохранения перегружены, государства-члены просят у ЕС больше денег.

Брюссель выделил 3,4 млрд евро в оперативные фонды сплочения, которые могут покрыть расходы на медобслуживание. Созданы центры сортировки пациентов, которых распределяют между странами. Обеспечено 10 000 больничных коек для украинцев, нуждающихся в лечении.

ЕС хочет вакцинировать тех, кому ещё не сделаны прививки от таких заболеваний, как полиомиелит, корь и туберкулёз. Блок предоставит 270 000 доз против дифтерии и столбняка

Ещё один приоритет - борьба с COVID-19. Полностью привито всего лишь 35% населения Украины по сравнению с 73% по ЕС.

Смотрите видеосюжет о медицинском обслуживании украинских беженцев.

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