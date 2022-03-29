Приём беженцев с Украины: ЕС делает ставку на солидарность

Миллионы жителей Украины уже покинули родные края из-за военного конфликта с Россией. Они в основном находят приют в странах Евросоюза, многие из которых выступили против введения обязательных квот на распределение беженцев. В разгар миграционного кризиса в 2015 году эта инициатива провалилась.

Теперь в этом вопросе решено полагаться исключительно на европейскую солидарность и принцип добровольного участия. Что подтвердили накануне главы МВД государств-членов блока в ходе конференции в Брюсселе.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции: "Мы внесём свой вклад, поможем украинским беженцам. Но мы не можем допустить повторения ситуации 2015 года, когда Швеция приняла не соответствующую пропорциям, большую часть просителей убежища. Население Швеции составляет 2,5% от всего населения ЕС, но тогда мы приняли 12% всех мигрантов".

На встрече со шведским премьер-министром, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал другие страны сообщества проявить активность и разгрузить тех, кто принимает у себя наибольшее число украинцев. В настоящее время, это Польша и Германия.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон предложила заменить систему квот на индекс соотношения числа уже прибывших с Украины лиц с численностью населения каждого отдельно взятого государства-члена ЕС.

По данным ООН, с начала войны Украину с 44-миллионным населением покинули почти 3 миллиона 900 тысяч жителей. Более двух миллионов из них приняла у себя Польша. Свыше 270 тысяч беженцев зарегистрировали в Германии.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.