Китай должен использовать свое особое положениев мире и оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине и перестала бряцать ядерным оружием. К этому призвал в четверг председателя КНР Си Цзиньпина глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе своего визита в Пекин.

«Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН, - напомнил Мишель. - На мой взгляд, есть особая ответственность в том, чтобы с помощью влияния Китая убедить Россию в необходимости уважать международное право и устав ООН, а также выполнять свои международные обязательства. Си сказал совершенно ясно, что Китай не поставляет оружие России. Он совершенно чётко заявил, что ядерная угроза неприемлема и безответственна».

Си Цзиньпин высказался за переговоры о политическом решении конфликта в Украине. Гость из Брюсселя также предложил обсудить положение с правами человека в Китае. На прошлой неделе страну охватили крупнейшие за последние десятилетия выступления, когда недовольство по поводу жёсткой политики правящих коммунистов по борьбе с коронавирусом выплеснулось на улицы. Шарль Мишель не осудил поведение протестующих и воздержался от критики правоохранитеельных органов. Он ограничился ещё одним напоминанием:

"Для ЕС право на собрание является важным фундаментальным правом. Оно гарантировано международными инструментами, а также национальными институтами».

Как обычно на переговорах этих сторон видное место в повестке дня занимает вопрос о торговых отношения, учитывая, что на долю КНР приходится более 22% импорта в Евросоюз. Но как бы ни было это важно, португальский евродепутат-социалист Педру Маркеш призвал не сосредотачиваться только на экономическом сотрудничестве:

«Мы понимаем, что это торговать нужно, - сказал он. - Нам нужно продолжать взаимодействие с китайцами. Поэтому я и дальше будут выступать за сотрудничество с ними, даже принимая во внимание все трудности недавнего периода".

Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление инвестиционной сделки с ЕС. Она была приостановлена в прошлом году после того, как Пекин ввел санкции против Педру Маркеша и ряда других европейских законодателей за то, что они осудили принеснение властями КНР уйгурского меньшинства.