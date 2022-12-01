English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Новости Европы

Глава Евросовета призвал КНР повлиять на РФ для прекращения войны в Украине

Access to the comments Комментарии
 Christopher Pitchers
Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель КНР Си Цзиньпин
Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель КНР Си Цзиньпин   -   Авторское право  European Union/Handout

Китай должен использовать свое особое положениев мире и оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине и перестала бряцать ядерным оружием. К этому призвал в четверг председателя КНР Си Цзиньпина глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе своего визита в Пекин.

«Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН, - напомнил Мишель. - На мой взгляд, есть особая ответственность в том, чтобы с помощью влияния Китая убедить Россию в необходимости уважать международное право и устав ООН, а также выполнять свои международные обязательства. Си сказал совершенно ясно, что Китай не поставляет оружие России. Он совершенно чётко заявил, что ядерная угроза неприемлема и безответственна».

Си Цзиньпин высказался за переговоры о политическом решении конфликта в Украине. Гость из Брюсселя также предложил обсудить положение с правами человека в Китае. На прошлой неделе страну охватили крупнейшие за последние десятилетия выступления, когда недовольство  по поводу жёсткой политики правящих коммунистов по борьбе с коронавирусом выплеснулось на улицы. Шарль Мишель не осудил поведение протестующих и воздержался от критики правоохранитеельных органов. Он ограничился ещё одним напоминанием: 

"Для ЕС право на собрание является важным фундаментальным правом. Оно гарантировано международными инструментами, а также национальными институтами».

Как обычно на переговорах этих сторон видное место в повестке дня занимает вопрос о торговых отношения, учитывая, что на долю КНР приходится более 22% импорта в Евросоюз. Но как бы ни было это важно, португальский евродепутат-социалист Педру Маркеш призвал не сосредотачиваться только на экономическом сотрудничестве:

«Мы понимаем, что это торговать нужно, - сказал он. - Нам нужно продолжать взаимодействие с китайцами. Поэтому я и дальше будут выступать за сотрудничество с ними, даже принимая во внимание все трудности недавнего периода".

Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление инвестиционной сделки с ЕС. Она была приостановлена в прошлом году после того, как Пекин ввел санкции против Педру Маркеша и ряда других европейских законодателей за то, что они осудили принеснение властями КНР уйгурского меньшинства.