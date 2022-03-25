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Бельгия

Европа снижает зависимость от российского газа

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Европа снижает зависимость от российского газа
Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Европейский Союз и США открыли новую главу энергетического партнерства. Речь идет о соглашении о поставках не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года. Стороны представляют этот договор как один из вариантов сокращения импорта газа из России, которая обеспечивает около 40% потребностей ЕС в этом виде топлива. Вместе с тем США и ЕС заявили, что будут стараться не отклоняться от своих целей в области климата.

Джо Байден президент США: "Соединенные Штаты приветствовали амбициозное заявление Европейского союза, сделанное ранее в этом месяце, в котором ЕC обязался как можно скорее снизить зависимость от российского газа. Сегодня мы согласовали совместный план действий по достижению этой цели, одновременно ускоряя наше продвижение в направлении безопасного будущего с чистой энергией".

США и ЕС объявили о создании рабочей группы, которой предстоит решать актуальные задачи в области энергетики.

Урсула Фон Дер Ляйен, глава Европейской комиссии: "Как вы знаете, мы стремимся уменьшить зависимость от российского ископаемого топлива и избавиться от нее. И это может быть достигнуто только за счет, прежде всего, инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также за счет дополнительных поставок газа, включая поставки СПГ. Поэтому мы, как европейцы, хотим диверсифицировать поставки от России в сторону поставщиков, которым мы доверяем, которые надежны и являются нашими друзьями".

Еврокомиссия планирует сократить импорт российского газа на две трети текущем году и полностью отказаться от него до 2030 года.