Владимир Зеленский однозначно заявил Евросоюзу, что Украина хочет войти в его состав.

"Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не отпустите. Докажите, что вы действительно европейцы", - сказал из Киева президент Европейскому парламенту во вторник днем.

Накануне Зеленский подписал официальное заявление с просьбой о членстве в ЕС. Такой шаг любая европейская страна может инициировать самостоятельно. Повысив ставку, глава государства потребовал ускоренной процедуры, чтобы Украина присоединилась к блоку как можно скорее.

Этот шаг президента последовал за высказываниями председателя Еврокомиссии, которые она сделала во время интервью Euronews, поддержав, похоже, заявку Украины.

«Они принадлежат нам. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были с нами», - сказала Урсула фон дер Ляйен об украинцах.

Подавляющее большинство депутатов Европарламента также поддержали эту идею. Они одобрили необязательную к исполнению резолюцию, требуя, чтобы Украина получила статус кандидата в соответствии с договорами ЕС и продвигалась к членству в зависимости от готовности к нему.

«Я думаю, бывают моменты, когда нужно иметь мужество, чтобы сделать большой шаг вперед, - сказала депутат от Нидерландов Софи ин'т Вельд . - Предыдущие волны расширения Евросоюза всегда было политическим решением, связанным с безопасностью и свободой».

Но путь в ЕС далеко не гладок

На самом деле так называемый процесс присоединения является сложным, трудным и дорогостоящим. Он растягивается на несколько лет, даже десятилетий, и требует исключительной приверженности этой цели страны-кандидата, которую просят провести длинный перечень реформ, чтобы удовлетворять нормам ЕС.

Самое главное, расширение опирается на политическую волю 27 государств-членов. Даже если Брюссель ведёт переговоры и подготовительную работу, все остальные столицы должны дать зелёный свет каждому шагу на этом пути – единогласно.

Необходимость достижения консенсуса была постоянным препятствием для расширения. В настоящее время Болгария блокирует переговоры о вступлении с Северной Македонией (и с Албанией) - из-за давнего спора, связанного с историческими и языковыми разногласиями.

Между тем, три других официальных кандидата — Черногория, Сербия и Турция — по-прежнему находятся в подвешенном состоянии, и никакого прорыва не предвидится. В случае Анкары дата начала переговоров восходит к 1987 году.

Тупик отражает низкий политический аппетит к расширению блока. При этом внимание в основном сосредоточено на внутренних раздорах, связанных с отступлением от демократии некоторых государств-членов.

Но, учитывая беспрецедентность ситуации, российское вторжение России могло дать дополнительный импульс европейским устремлениям Киева.

Переговоры по 35 главам

Процесс вступления в ЕС призван полностью привести страну-кандидата в соответствие с демократическими, экономическими и социальными стандартами блока, которые считаются одними из самых высоких в мире.

Процедура разделена на четыре основных этапа: подача заявки, выдвижение кандидатуры, переговоры и присоединение.

Первый уже состоялся после подписания Зеленским заявки. Ожидается, что Еврокомиссия рассмотрит её и опубликует рекомендацию либо поддержать заявку, либо отклонить.

Затем одобрить заявку Украины может Евросовет, для этого требуется единогласие, в время как от Европарламента требуется одобрение большинством голосов.

Если все голоса будут «за», Украина будет официально считаться кандидатом на вступление в ЕС.

После этого Еврокомиссия предложит рамки для переговоров, которые также должны быть единогласно одобрены 27-ю странами. Украину, скорее всего, попросят о проведении реформ ещё до начала обсуждений.

Затем мандат Еврокомиссии будет использован для руководства переговорами о присоединении, которые разделены на 35 глав, сгруппированных в шесть основных кластеров: основы (фундаментальные принципы); внутренние рынки; конкурентоспособность и инклюзивный рост; зелёная повестка дня и устойчивое взаимодействие; ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность; и внешние отношения.

Процесс строго линейный: каждая глава открывается только после того, как предыдущая окончательно закрыта. Основы, которые охватывают такие вопросы, как правосудие, права человека и государственные институты, являются первой главой, которую нужно открыть, но также и последней, которую нужно закрыть, что подчеркивает важность, которую ЕС придает демократическим ценностям.

Европарламент устроил овацию президенту Украины EU Parliament

Этот упор на демократию может стать серьёзным препятствием на европейском пути Украины. Страна имеет низкие баллы в международных индексах: Freedom House называет её «частично свободной», а Economist описывает её как «гибридный режим». «Репортёры без границ» говорят, что олигархи всё ещё держат СМИ под слишком жёстким контролем.

«После революции [Майдана] Украина, безусловно, находится на продемократическом и проевропейском пути. Однако её демократия всё ещё хрупка, а верховенство закона пока не соблюдается должным образом», — гсказала в интервью Euronews Яна Юзова из EUROPEUM, независимого аналитического центра, занимающегося вопросами европейской интеграции.

«С точки зрения демократии, Украина находится на таком же или даже худшем уровне, что и страны Западных Балкан. Проблемы с коррупцией, государственным управлением и независимостью судебной системы, а также слабость демократических институтов по-прежнему остаются в числе нерешённых».

Для Юзовой тот факт, что Украина не осуществляет полного контроля над своей территорией - Крым был незаконно аннексирован Россией, а на Донбассе есть две сепаратистские "республики", - может ещё больше осложнить ситуацию.

«Кандидаты на членство в ЕС должны иметь четко определённые и укреплённые границы, а также территориальную целостность, и решать свои двусторонние проблемы с соседями», - сказала исследователь.

«Процесс вступления в ЕС по определению должен быть очень строгим», - добавила она. - Я бы не былы слишком оптимистичной в отношении перспектив вступления Украины в ЕС в ближайшее время».

«Присоединение не происходит в одночасье»

Основная цель мучительных переговоров – максимально привести страну-кандидата в соответствие со всеми правилам, законами и политическими структурами ЕС.

Копенгагенские критерии, установленные в 1993 году, являются основными ориентирами на протяжении всего процесса. Например: страна, желающая присоединиться к блоку, должна быть в состоянии «справиться с конкурентным давлением и рыночными силами» в рамках единого рынка ЕС.

После завершения обсуждения всех 35 глав разрабатывается договор о присоединении. Текст должен быть единогласно ратифицирован Советом и всеми национальными парламентами каждого государства-члена (нижней и верхней палатами), а также большинством голосов в Европейском парламенте.

В среднем успешные переговоры занимают от четырех до пяти лет. Австрия, Финляндия и Швеция выполнили задачу менее чем за два года, а Хорватии, последней стране, вступившей в ЕС, потребовалось почти восемь лет. Скорость определяется как темпами реформ кандидата, так и политической заинтересованностью Совета в закрытии и открытии новых глав.

«Это не то, что может произойти в одночасье. На это потребуется время как из-за текущих практических проблем, так и из-за приоритетов Евросоюза», — сказала Euronews старший политический аналитик брюссельского Центра европейской политики Корина Стратулат.

«Вступление в ЕС - это процесс, а не событие. Исходя из того, что нам известно на данный момент, это потребует времени, терпения и серьёзной подготовки с обеих сторон».

Стратулат сомневается, что Украина хоть сколько-нибудь близка к выполнению Копенгагенских критериев. Она предупреждает, что ускоренная процедура, не имеющая пока прецедента, чревата политическими рисками.

«Более быстрый процесс возможен, если есть политическая воля. Однако, если процесс останется таким, как сейчас, то есть сложным и строгим, то для ускоренного присоединения потребуется, чтобы все государства-члены быстро одобрили десятки решений, имеющих отношение к стране-кандидату», — говорит аналитик.

«Такого не было в последние годы, даже шагов, которые носили символический характер, вроде предоставления особого статуса кандидату. И ещё вопрос: как воспримут вступление Украины без очереди в балканских странах, которые давно ждут, и которые также видели войну и последствия российского влияния».

Столицы ЕС готовят ответ Киеву

Объявление Украины официальным кандидатом в члены Евросоюза в разгар российского вторжения можно рассматривать как проявление соладаности со страной, находящейся в осаде, и приверженности идее её принятия в свои ряды. Но его реальный эффект может быть ограничен сферой политического символизма.

Чтобы Украина присоединилась к Союзу в сроки, указанные Зеленским, весь процесс вступления должен быть упрощен и пересмотрен, что увеличивает риски некачественной, поспешной процедуры, которая приводит к размытым стандартам и непоследовательной адаптации правил ЕС.

На данный момент единственная явная поддержка исходила от коалиции восточноевропейских государств, сформированной Болгарией, Чешской Республикой, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Словакией и Словенией. В заявлении, аналогичном резолюции Европарламента, группа призывает предпринять шаги, чтобы «немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС».

Это открыло бы Украине возможность воспользоваться Инструментом помощи перед вступлением. Это финансовая программа, которая помогает странам-кандидатам проводить политические, институциональные, социальные и экономические реформы, необходимые для прохождения сложных переговоров.

Бюджет Инструмента на период 2021–2027 годов составлял 14,2 миллиарда евро и распределялся между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косовым, Черногорией, Северной Македонией, Сербией и Турцией.

С западной стороны Зеленскому не было высказано прямого отказа из-за крайне сложных обстоятельств и всеобщего уважения к фигуре президента, которого считают героем войны.

Но в последние дни официальные лица из Франции, Германии, Испании и Нидерландов выразили осторожность, утверждая, что членство не является подходящим способом разрешения нынешнего конфликта.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал в интервью RTVE присоединение «длительным» процессом, требующим выполнения «требований и реформ». А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил национальному парламенту, что эта тема «не подходит для обсуждения» прямо сейчас.

«Мы не собираемся таким образом помогать Украине», — сказал Рютте.

Прием нового государства в клуб, состоящий из 27 членов, неизбежно изменит баланс сил в институтах и ​​переместит консенсус дальше на восток.

Дополнительные факторы, такие как демографический размер Украины - более 41 миллиона граждан, географическое положение - длинная граница с Россией и относительная бедность - украинский ВВП на душу населения является вторым по величине в Европе после Молдовы - должны сильно подействовать на отношение столиц ЕС к заявке Киева.

Ещё один повод для размышлений лидерам ЕС даёт статья 42-я Договора о ЕС, которая обязывает «помогать и содействовать всеми средствами», если какое-либо государство-член станет «жертвой вооруженной агрессии».

НАТО имеет аналогичное положение о коллективной обороне и 21 союзника, состоящих также в ЕС. Альянс неоднократно заявлял, что не будет размещать какие-либо войска на территории Украины для борьбы с российской армией и не будет способствовать установлению бесполетной зоны над страной.

Шарль Мишель, председатель Евросовета - высшей инстанции, где встречаются лидеры ЕС - недавно поделился своими мыслями о том, как 27 стран относятся к страстному призыву Украины принять её в свой состав.

«Украина давно уже просит о членстве», — сказал Мишель. - Но в ЕС существуют разные мнения и опасения по поводу расширения».