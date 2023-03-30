Ввиду забастовки во многих французских портах вдоль атлантического побережья, десяток рыболовецких судов заблокировали вход в торговый порт Байонны на юго-западе страны.

Это своего рода сигнал о плачевных последствиях для мелких рыболовных компаний решения французских властей запретить рыболовство в некоторых участках акватории в течение следующих шести месяцев: мера, по мнению властей, необходимая для защиты дельфинов.

"Наше выживание под угрозой, - жалуется рыбак из Аркашона Оливье Мерсье, владелец двух рыболовецких судов. - Есть потенциальное решение властей нас закрыть, мы пока точно не знаем, что решит госсовет, но НПО запросили три месяца [запрета на ловлю] в первом квартале и один месяц летом. В среднем это составит 50% потери от оборота. Компания, которая в одночасье теряет 50% своего оборота, тонет. Это невыносимо!"

Но члены НПО Sea Shepherd ("Морской патруль") приветствуют запрет. Выходя в море, они следят за побережьем и фиксируют число погибших дельфинов у берегов Франции. По их словам, животные гибнут сотнями из-за того, что попадают в сети, получают травмы от лодочных моторов или других рыболовных снастей. Как считает "Морской патруль", методы ловли должны измениться: использование сети или трала - слишком неизбирательный метод, и дельфины при этом в постоянной опасности.