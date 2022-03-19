Благополучие при раннем Путине, война и банкротство - при позднем

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе Европейский Совет принял четвёртый пакет санкций в отношении России в ответ на её продолжающуюся жёстокую агрессию против Украины. Под удар попали военно-промышленный комплекс Кремля, его сталелитейный бизнес и олигархи, а также некоторые экспортные товары из ЕС.

Обвал российского рейтинга

Но Евросоюз сделал ещё кое-что интересное: он запретил кредитно-рейтинговым агентствам давать оценку России и российским компаниям, а также предоставление таких услуг российским клиентам. Это приведет к тому, что русские ещё больше лишатся доступа к финансовым рынкам ЕС.

Этот запрет был введён в тот момент, когда Россия избежала дефолта по государственным облигациям в твердой валюте, хотя не ясно, сможет или захочет ли Москва произвести платежи, которые она должна произвести в конце этого месяца. Финансовые рынки не питают иллюзий.

Роберт Халвер, глава отдела маркетинговых исследований, Baader Bank

«Если Россия выплатит свой долг в рублях, это де-факто будет дефолтом. Статус рубля в западном мире такой же, как у денег Микки Мауса - они никому не нужны. С одной стороны Россия может погасить свой долг дешёвым для себя образом. С другой стороны, это будет значать, что ни один западный инвестор больше никогда не одолжит России ни копейки. Она окажется там, где был когда-то царском режиме: Россия будет банкротом."

Путин чистит Россию от «предателей»

Надвигающее банкротство с далеко идущими последствиями для экономики — это, вероятно, то, чего Путин хочет избежать, чтобы оставаться у власти до 2036 года.

В леденящей душу речи на этой неделе, в которой он поклялся очистить Россию от «подонков и предателей», президент, похоже, готовил своих граждан к грядущим трудным временам из-за западных санкций:

«Новые реалии потребуют структурных изменений экономики РФ, они приведут к временному росту безработицы и инфляции. Задача властей минимизировать их».

«Временный рост инфляции и безработицы» — пожалуй, это преуменьшение года.

Действительно ли Россия способна, как предполагает Путин, пережить эту бурю? Или Путин какой-то момент сам станет жертвой своих обещаний?

Ко мне присоединяется Аднан Ватансевер, исполняющий обязанности директора Института России в Королевском колледже в Лондоне.

Гробе: Путин служит российским лидером дольше всех после Сталина, он руководил страной в период относительного экономического процветания. Это теперь подходит к концу?

Ватансевер: Действительно. Это был период довольно значительного экономического процветания, который по совпадению начался с приходом к власти Путина. Подходит ли это теперь к концу? Нужно вернуться лет на восемь или даже девять лет назад. Незадолго до введения санкций в 2014 году российское хозяйство уже переживало трудности с ростом, но всё же обеспечивало некоторое благополучие своим гражданам, потому что рост продолжался. Сейчас, с нынешним кризисом, с развязанной им войной, весьма вероятно, что будет нанесён гораздо более серьезный удар по экономике.

Возможность дефолта

Гробе: Ощущают ли уже простые россияне эффект от санкций?

Ватансевер: Да, на простых россиянах первое воздействие началось, когда были видны очереди к разным банкам из желающих снять свои вклады. Но худшего ещё не произошло. В России пока не было банковского коллапса. Многие россияне, вероятно, потеряли довольно значительную часть своих сбережений из-за огромной девальвации российской валюты. Многие из них были совершенно не готовы к войне. Российские политики и СМИ уверяли, что войны не будет. Некоторые люди до сих пор считают, что войны нет. Из-за этой неподготовленности многие оказались застигнутыми врасплох и потеряли значительную часть своих сбережений из-за девальвации. Кроме того, безработица ещё не превратилась в огромную проблему. Но учитывая, что сотни компаний решили уйти из России или сократить в ней свои инвестиции, весьма вероятно, что этот вопрос станет гораздо более взрывоопасным в ближайшие месяцы.

Гробе: Россия возможно идёт к дефолту по своему долгу. Что это значит для страны?

Ватансевер: Если дефолт произойдет, это будет коллосальным событием для одной из крупных стран с формирующимся рынком. Это будет означать значительное повышение стоимости заимствований и потенциально дальнейшее снижение уровня жизни. Но давайте посмотрим на это в ретроспективе. В 1998 году в России тоже был большой дефолт, за которым последовали годы роста благосостояния. Но в то время всё было иначе. Это были первые годы пребывания Путина у власти, она возглавлял государство и кабинет. Правительство было в начале реформаторским, осуществив довольно много перемен. Но сейчас неясно, как инвесторы воспримут этот дефолт, потому что обычно дефолты случаются, когда государство не в состоянии платить по долгам, потому что у него нет на это денег. В данном случае будет дефолт не потому, что у России нет денег. Он будет потому, что у России нет доступа к своим деньгам, и непонятно, будут ли инвесторы учитывать это различие в будущем, когда однажды они решат вернуться в Россию.

Роскошная резиденция для беженцев

Если простые россияне ощущают на себе действие санкций, то и олигархи тоже, даже в Лондоне, который сверхбогатые русские годами считали своей естественной средой обитания.

Некоторые не зря называют его Лондонградом и местом, где клептократы отмывают свои деньги.

На этой неделе протестующие захватили — или, по их словам «освободили» - недвижимость, которая, как считается, связана с находящимся под санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской.

Дом на Белгрейв-сквер номер 5 — один из самых дорогих особняков в Лондоне. Теперь цель оккупантов — превратить его в резиденцию для беженцев с войны на Украине".