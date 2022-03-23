Основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские войска совершают военные преступления на Украине.

В белом доме заявили, что намерены добиваться привлечения виновных к ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование.

С начала военных действий на Украине, по предварительным данным ООН, погибли около 1000 мирных жителей, Среди них 42 ребенка. Из страны уже бежали миллионы людей.

Польское правительство объявило персонами нон грата более 40 российских дипломатов. Соответствующая нота была в среду вручена послу РФ в Варшаве. Москва уже пообещала дать ответ на принципах взаимности.

- Вы вводите санкции против нас безостановочно в течение многих лет, даже до 2014 года. Остановило ли это нас хоть раз? Сергей Андреев, посол России в Польше

Россия объявила Вашингтону, что вышлет ряд американских дипломатов в ответ на изгнание российских сотрудников постоянного представительства ООН. Министерство иностранных дел заявило США, что любые враждебные действия вызовут решительный ответ.