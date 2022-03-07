Российское вторжение на Украину создаёт огромные социально-экономические проблемы для Молдавии, одной из беднейших стран Европы. В интервью Euronews её премьер-министр Наталья Гаврилица сказала, что страна едва справляется с массовым прибытием беженцев:

«Сейчас мы используем имеющиеся у нас возможности. Но нам нужна большая помощь и международная поддержка, чтобы справиться с этим масштабным гуманитарным кризисом. Мы ожидаем, что пока идут боевые действия, это будет продолжаться. Поэтому нам срочно нужны зелёные коридоры в другие страны».

Глава правительства Молдавии не стала подробно отвечать на вопросы об угрозах безопасности её стране.

«У нас есть сепаратистский регион Приднестровье. У нас там размещены российские войска. Мы последовательно призывали к выводу войск в течение последних 30 лет. Сейчас мы не видим никаких планов их использования или рисков. Но ситуация остаётся неопределённой и зависит от развития событий на Украине. Мы нейтральная страна, и мы ожидаем, что все международные партнёры будут действовать в соответствии с принципом нейтралитета».

Молдова, как и Украина и Грузия, на прошлой неделе подала заявку на членство в Европейском Союзе. Наталья Гаврилица отметила, что её страна хочет вступить в ЕС, но не в НАТО:

«Принцип нейтралитета закреплен в нашей Конституции. Мы будем стремиться к интеграции в ЕС, но не будем стремиться к членству в альянсе НАТО».

Руководство Республики Молдова знает, что путь интеграции в Европу долог и сложен. Но само наделение её статусом кандидата было бы очень символичным и дало бы гражданам понять, что их приветствуют в свободном мире.