"Шериф" — надежда Приднестровья. Или наоборот

После первого тура в группе D Лиги Чемпионов неожиданно для всех лидирует "Шериф": команда из непризнанного Приднестровья формально оказалась выше мадридского "Реала" и "Интера". Мало кому до этого известный клуб уже обыграл донецкий "Шахтёр", и теперь "Шерифу" предстоит встретиться с "Реалом".

Команда формально представляет в "Лиге" Молдавию, но принадлежит приднестровскому холдингу "Шериф". Эта корпорация контролирует больше половины экономики непризнанного государства и во многих сферах является монополистом. Зарубежные аналитики припоминают криминальные истории 90-х годов и прямо говорят о "мутных" источниках доходов "Шерифа" и, следовательно, его футбольного клуба, который выступает сейчас на высшем европейском уровне. Но власти непризнанной ПМР полностью доверяют холдингу.

Вадим Красносельский, президент непризнанной ПМР:

"Шериф" является основным налогоплательщиком. Они создают новые рабочие места, они инвестируют, они отвечают за продовольственную безопасность государства в том числе. И они —надёжный партнёр, что самое главное, им можно доверять. Поэтому с ними надо вести диалог, и это абсолютно нормально, любая власть должна вести диалог со своим бизнесом".

Но если в руководстве республики довольны ситуацией, то граждане не столь оптимистичны. За 30 лет существования Приднестровской Молдавской республики её население сократилось в полтора раза, в основном за счёт оттока молодёжи, которая видит на родине мало перспектив.

На референдуме 2006 года 97% населения высказывались за присоединение к России. Сегодня определённый отклик находят слова президента Молдавии Майи Санду, которая призывает к мирному урегулированию разногласий и в перспективе предлагает путь в сторону Евросоюза.