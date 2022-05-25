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Молдова

Задержан бывший президент Молдавии Игорь Додон

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Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона у его дома в Кишиневе
Задержание бывшего президента Молдавии Игоря Додона у его дома в Кишиневе   -   Авторское право  Aurel Obreja/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа.

Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и госизмене.

Накануне в его доме прошли обыски, на улице в это время проходила акция в поддержку экс-президента.

В Партии социалистов, которую раньше возглавлял Додон, происходящее назвали борьбой с оппозицией и "дешевым политическим шоу".

Сам бывший президент все обвинения отвергает, заявляя, что у него есть все "необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона".

Кремль в свою очередь выражает обеспокоенность, но предпочитает не вмешиваться в дела другой страны.

Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы, конечно же, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пока неясно, какая страна фигурирует в деле о госизмене. Но, будучи президентом, Додон выступал за дружеские отношения с Россией, часто бывал в Москве и открыто поддерживался Кремлем.

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