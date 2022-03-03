Отключение некоторых российских банков от сети SWIFT

Пока на Украине разворачиваются боевые действия, Европейский Союз официально назвал список российских банков, которые будут исключены из SWIFT - системы с высоким уровнем безопасности, позволяющей проводить финансовые операции. На ней сейчас основана значительная часть мировой экономики.

В окончательный перечень включены семь банков, которые, как считают в ЕС, имеют тесные связи с режимом президента Владимира Путина и прямо или косвенно причастны к финансированию войны.

Примечательно, что запрет не распространяется на Сбербанк и Газпромбанк. Эти два крупнейших финансовых учреждения страны были освобождены от наказания, потому что они обрабатывают большую часть платежей, связанных с экспортом газа и нефти. Евросоюз сильно зависит от покупки этих энергоносителей. Около 40% газа, потребляемого блоком, поступает из России.

Это показывает, что, хотя единство ЕС неизменно было сильным на протяжении всего кризиса, оно ограничено, когда сталкивается с важнейшим вопросом о поставках энергоресурсов.

Итак, исключены: ВТБ, банк "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк "Россия" и Совкомбанк, а также ВЭБ (Внешэкономбанк).

Список был единогласно принят государствами-членами ЕС в среду. Он вступит в силу через 10 дней, что позволит системе SWIFT и европейскому бизнесу приспособиться к этим мерам.

«Сегодняшнее решение об отключении ключевых российских банков от сети SWIFT станет ещё одним очень четким сигналом Путину и Кремлю», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Поскольку SWIFT является бельгийской компанией и, следовательно, подпадает под действие законодательства ЕС, санкции означают, что семи банкам будет полностью запрещено использовать систему для отправки платежных сообщений в любой другой банк или учреждение, подключенное к SWIFT, в любой точке мира.

Сегодня SWIFT (что означает «Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникационных каналов»), связывает более 11 тысяч финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях. SWIFT отправляет в день более 42 миллионов сообщений, которые облегчают внутренние и международные сделки.

Хотя система на сегодняшний день является ведущим посредником для финансовых транзакций, она такая не единственная.

Альтернативы SWIFT включают китайскую CIPS, индийскую SFMS, российский SPFS, а также более примитивные методы, такие как сообщения по факсу и телефону, которые отнимают много времени и создают риски для безопасности.

Около 50% российских банков подключены к SWIFT, в то время как другие полагаются на SPFS и прочие двусторонние инструменты.

Всё или ничего

В последние дни государства-члены решали, кого включить в чёрный список и как минимизировать экономический удар по Евросоюзу.

Как стало известно Euronews, в ходе переговоров более половины выразили пожелание, чтобы Сбербанк и Газпромбанк, первый и третий по величине банки России, были в равной степени исключены из электронной системы SWIFT. Но консенсуса достичь не удалось, так как некоторые столицы выразили тревогу по поводу последствий.

Выбор был сделан на основе компромисса и в координации с Соединенными Штатами и Великобританией. В Еврокомиссии отметили, что чёрный список будет расширен «в кратчайшие сроки», если ситуация в Украине ещё больше ухудшится.

Говоря на условиях анонимности, высокопоставленный чиновник ЕС объяснил, что вопрос о SWIFT рассматривался по принципу «всё или ничего»: ЕС не может просить систему запретить определенные финансовые операции, сохраняя при этом другие, например, связанные с экспортом газа. Банк либо исключён из SWIFT, либо оставлен там.

Это означает, что на данный момент государства-члены смогут и дальше покупать российский газ без серьёзных перебоев, если только Кремль не решит принять ответные меры, сократив поставки.

Прекращение снабжения энергоносителями нанесло бы большой ущерб европейским потребителям и гражданам, а также экономике России: нефть и газ составляют 60% российского экспорта, причем более половины из них предназначено для Европы.

На этот сектор приходится треть доходов федерального бюджета.

Война уже оказывает давление на газовый рынок: по данным из Нидерландов, цены по ЕС снова превысили порог в 100 евро за мегаватт в час.

Это цена, как бы высоко она не взлетела, не стала неожиданностью для государств-членов. Они с конца лета борются с непрекращающимся дефицитом энергии, задолго до того, как напряженность на границе с Украиной начала нарастать.

«Нерешительная мера»

Последствия отключения от SWIFT в сочетании с другими финансовыми санкциями в первую очередь ощутят на себе российские банки и их клиенты.

Курс рубля упал до рекордно низкого уровня, стоимость заимствований резко возросла, а фондовый рынок несколько дней остается закрытым, чтобы избежать полного краха.

В то же время российские граждане выстраиваются в очереди перед банкоматами в отчаянной попытке вернуть свои сбережения до того, как они будут заморожены или исчезнут, поскольку угроза гиперинфляции становится всё более серьезной.

Но исключение Сбербанка и Газпромбанка из окончательного списка может снизить влияние запрета на SWIFT. Данные за 2021 год показали, что активы двух банков составляли 37,50 трлн и 7,53 трлн рублей соответственно.

У наказанных банков активы гораздо меньше, кроме ВТБ, который является вторым по величине в стране с 18,59 трлн рублей. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, за исключением ВЭБа, который является корпорацией развития, шесть наказанных организаций представляют всего 25% российской банковской системы.

Ожидается, что меры также ударят по экономике ЕС, учитывая значительный товарооборот с Россией, но масштабы ущерба до сих пор неясны, и могут быть «ограниченными» и «управляемыми», — сказал Euronews Никлас Пуатье, научный сотрудник института Bruegel.

«Меня удивило то, что список не стал длиннее. По сравнению с другими санкциями, это выглядит как половинчатая мера, - сказал он. - Я не совсем понимаю, для каких целей это служит».

"На практике отключение от SWIFT, вероятно, можно будет легко обойти, поскольку операторы могут просто перевести свои счета в банк, который не был подвергнут санкциям", - отметил Пуатье.

Запрет на SWIFT следует за длинной серией финансовых санкций, которые ЕС и его союзники быстро наложили на Россию с целью вывести из строя военную машину государства.

Дополнительные меры включают, среди прочего, замораживание валютных резервов, принадлежащих Центральному банку России, ограничение доступа России к рынкам капитала ЕС и запрет на предоставление банкнот евро.

Часть санкций коснется также Сбербанка и Газпромбанка. Еврокомиссия говорит, что в совокупности меры будут нацелены на 70-80% российской банковской системы.