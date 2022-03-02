Интенсивные обстрелы, военные потери и погибшие дети на Украине

Минобороны России впервые озвучило число погибших военнослужащих с начала вторжения на Украину. По официальным данным, российская сторона потеряла 498 человек убитыми и почти 1600 ранеными. По заявлениям украинской стороны, эта цифра в несколько раз больше. Информация о потерях с обеих сторон разнится и пока не поддается независимой проверке.

На седьмой день вторжения вновь поступают сообщения об авиаударах по гражданским объектам и жертвах среди мирного населения на Украине. А данные украинской разведки предупреждают о белорусских войсках близ границы.

Интенсивные обстрелы продолжаются в Мариуполе. Местные власти заявляют о жертвах среди детей.

По оценкам Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, с начала боевых действий погибли 2000 мирных жителей, но в ведомстве отметили, что это неточные данные.

Российские военные утверждают, что установили контроль над Херсоном, но власти города пока не выступают с однозначной оценкой событий.

В Киеве в среду снаряд ударил вблизи Южного железнодорожного вокзала, где в этом время шла эвакуация людей. Корреспондент Euronews в Киеве сообщила о повреждении городской теплосети.

По подсчетам ООН, Украину в поисках безопасности уже покинули свыше 800 тысяч человек.

На этом фоне российская и украинская делегации готовятся к проведению второго раунда переговоров.