SWIFT: что это такое и почему Украина требует отключить от него Россию?

Вторжение России на Украину усилило призывы со стороны Киева к введению против Москвы санкций, которые разрушат российскую экономику и будут направлены против высших эшелонов российской власти.

Одним из ключевых требований, выдвинутых украинским правительством, является отключение России от SWIFT - самой крупной в мире системы межбанковских коммуникаций.

"Я не буду дипломатичным в этом вопросе. Все, кто сейчас сомневается в том, что России следует запретить SWIFT, должны понять, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. ОТКЛЮЧИТЬ РОССИЮ ОТ SWIFT", - написал в четверг в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Разбираемся, что такое SWIFT, и почему многие выступают против отключения России от этой системы.

Что такое SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - сокращение от "Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций". Это защищенная система обмена сообщениями, которая способствует быстрым трансграничным платежам.

Стандартизированная система защищенных сообщений SWIFT пользуется большим доверием и позволяет банкам быстро обрабатывать большие объемы транзакций.

Бельгийская система была создана в 1970 году вместе с кооперативом, в который входят тысячи использующих ее финансовых учреждений.

Именно она стала основой международной финансовой коммуникации. В 2020 году через платформу SWIFT ежедневно отправлялось около 38 миллионов сообщений. Каждый год с помощью этой системы перечисляются триллионы евро.

SWIFT существуют альтернативы. Например, Россия и Китай используют свои собственные системы, работающие аналогичным образом, но они не пользуются мировым успехом.

Чем чревато отключение от SWIFT?

Если российским банкам будет запрещено пользоваться SWIFT, им будет гораздо сложнее получить доступ к финансовым рынкам по всему миру.

В результате российским предприятиям и частным лицам, имеющим банковские счета в стране, будет гораздо сложнее - хотя и не невозможно - импортировать и экспортировать товары, брать кредиты и инвестировать за рубежом.

Около 300 российских банков и финансовых учреждений используют SWIFT для межбанковских переводов.

Запрет на работу финансовых учреждений не станет прецедентом. Некоторые иранские банки были лишены доступа к SWIFT в 2019 году в результате санкций США. В целом по стране доступ к системе был приостановлен в период с 2012 по 2016 год.

Почему Запад не хочет блокировать Россию?

Отключение от SWIFT повлияет на экономику не только России, но и Европы.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телерадиокомпании ARD, что эти санкции чреваты тем, что "Германия перестанет получать газ и другое сырье" из России. По сообщениям, эту озабоченность разделяют и другие страны ЕС - Италия, Венгрия, Кипр и Латвия.

В США обеспокоены потенциальными дестабилизирующими последствиями такого шага.

Отключение России от SWIFT может подтолкнуть ее пойти по китайскому сценарию или даже найти решение, основанное на блокчейне.

Брайан Фрей, бывший прокурор Министерства юстиции США при администрации Трампа, заявил агентству Associated Press, что, хотя SWIFT и является основной системой обмена сообщениями для финансовых платежей, "существуют альтернативы этой системе", и отключение России создаст "проблемы для международного сообщества".

Чем Запад заменяет эти меры?

В четверг Европейский союз обнародовал "самый жесткий пакет санкций в истории" против России.

Банкам ЕС будет запрещено принимать вклады от российских граждан на сумму более 100 тыс. евро, а нескольким российским государственным компаниям будет закрыт доступ к финансированию ЕС.

Новые санкции, предполагающие заморозку активов в ЕС, будут введены против приближенных Владимира Путина. По сообщениям источников, такие меры могут быть приняты и против российского президента лично. "Удар будет максимально чувствительным для российской элиты", - сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что санкции ЕС "приведут к росту инфляции, ускорению оттока капитала и постепенному разрушению промышленной базы".

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон - сторонник запрета России в SWIFT - объявил о собственном пакете санкций, направленных на ограничение доступа российских банков и компаний к ее важным финансовым рынкам. "Ничего не исключено", - сказал Джонсон.

В США президент Джо Байден объявил о санкциях против двух крупнейших российских банков, "Сбербанка" и банка "ВТБ", заблокировав им возможность совершать операции в долларах США.

Министерство финансов США заявило, что санкции в целом "направлены почти на 80 процентов всех банковских активов в России и окажут глубокое и длительное воздействие на российскую экономику и финансовую систему".

Отвечая на вопрос о SWIFT, Байден сказал, что имеющийся у него пакет финансовых санкций нанесет еще больший ущерб России, и предположил, что решение о запрете SWIFT будет за европейскими странами. "Такая возможность остается, но сейчас это не та позиция, которую хочет занять остальная Европа", - сказал Байден.