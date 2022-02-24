Саммит ЕС: санкции против России за вторжение на Украину

Европейский Союз завершил работу над очередным пакетом антироссийских санкций, который считается самым жёстким из когда-либо принятых странами-членами. На экстренной встрече в Брюсселе главы государств и правительств назвали вторжение на Украину грубым и безрассудным поведением российского президента.

«Путин решил напасть на Украину, но он не выиграет эту войну, потому что граждане Европы хотят мира, верховенства права и демократии, - сказал канцлер Германии Олаф Шольц. - Граждане Украины это тоже ясно показали».

Многие участники Саммита высказывались за конкретные меры, которые замедлят развитие экономики России и затруднят для неё внешние финансовые операции; тогда у Москвы не хватит денег на военные авантюры.

"Хватит дешёвых слов и пустых разговоров, - сказал коллегам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. - Мы были слишком наивными. Я считаю, что мы должны по-настоящему действовать и реагировать очень решительно. Сейчас убивают мирных жителей - каждую минуту, каждый час".

«Нам не нужны санкции, которые лают, нам нужны санкции, которые кусают, и очень больно, - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кру. - Это означает, что нам нужны санкции, которые оказывают большое влияние на российскую сторону».

Новый набор ограничительных мер призван закрыть России доступ к высокотехнологичным товарам, программному обеспечению, машинам и запасным частям. Предполагается, что они нанесут ущерб критически важным отраслям её промышленности, а также потребителям. Саммит ЕС предупредил, что позднее могут быть приняты ещё более суровые санкции, если Россия продолжит и расширит агрессию против Украины.