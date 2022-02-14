Рекомендации граждан Евросоюза о миграции и безопасности

Страны Евросоюза должны проводить единую политику в отношении мигрантов и совместно использовать центры их приёма у внешних рубежей ЕС. Подобные рекомендации прозвучали в минувшие выходные в Маастрихте на Конференции о будущем Европы.

Это были последние из серии общественных дискуссий на актуальные темы. Выступила, в частности, 23-летняя итальянка Лауры Чинквини, в чью страну прибывает большое количество беженцев:

«Я хотела бы, чтобы политики и средства массовой информации в Италии изменили свой подход к миграции. Люди высказываются об этом неверно, не имея точных цифр, не используя правильных терминов. Нужно лучше информировать общество о том, как принимают мигрантов, в каких условиях их содержат. Я хотел бы видеть европейскую политику по этому вопросу более сильной, более общей, более слаженной и более организованной».

Другая группа рекомендаций включала уменьшение зависимости ЕС от импорта нефтепродуктов и газа. Но наибольшие споры вспыхнули по поводу обеспечения безопасности стран-членов. Многие предлагали создать европейскую армию, но в итоге эта идея не получила достаточной поддержки. По мнению бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, сопредседателя конференции, она закладываются важные семена для будущего Европы:

«Рекомендации - это не конец решения проблемы. Рекомендации граждан — это основа для разработки реформ. Я рассчитываю, что выступившие граждане продолжат теперь оказывать давление на европейские органы власти - Комиссию, Парламент, Совет - которые больше не смогут его игнорировать».

Из Нидерландов Конференция отправляется в Ирландию. Ожидается, что в этот раз участники привезут свежие идеи о цифровизации, социальной справедливости, образовании и создании рабочих мест.

Корреспондент Euronews Педру Сакадура передаёт:

_«Именно здесь, в Маастрихте, три десятилетия назад был сформирован Евросоюз. В эти дни город стал центром разговора о будущее. Теперь инициативная группа граждан соберётся в Дублине, чтобы обобщить все рекомендации и вынести их на рассмотрение Европейского парламента в следующем месяце." _