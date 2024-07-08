Успех ЭКО снижается на 38% из-за загрязнения воздуха

По данным ученых, загрязнение окружающей среды негативно влияет на качество яйцеклеток, а не только на ранние стадии беременности.

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Загрязнение воздуха может значительно снизить вероятность рождения живого ребенка после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), согласно новому исследованию, которое показывает, что плохое качество воздуха влияет на фертильность на более ранних стадиях, чем было известно ранее.

В исследование были включены около 1800 пациентов и 3700 замороженных эмбрионов, перенесенных с 2013 по 2021 год в Перте, Австралия.

Ученые проанализировали воздействие мелкодисперсных твердых частиц в различные периоды до забора яйцеклеток у пациенток, а затем следили за ними на протяжении всей беременности.

У женщин с самым высоким уровнем воздействия загрязняющих веществ в течение двух недель до забора яйцеклеток шансы родить живого ребенка были на 38% ниже, чем у женщин с самым низким уровнем воздействия. Более высокий уровень воздействия загрязняющих веществ в течение трех месяцев до извлечения яйцеклеток также приводил к снижению шансов на рождение живого ребенка, говорится в исследовании.

"Эти данные свидетельствуют о том, что загрязнение окружающей среды негативно влияет на качество яйцеклеток, а не только на ранние стадии беременности, о чем ранее не сообщалось", - сказал доктор Себастьян Лезерсич, ведущий автор исследования и специалист по бесплодию из Перта.

Лезерсич представил результаты исследования в понедельник на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE) в Амстердаме.

По его словам, изменение климата представляет собой серьезную и непосредственную угрозу репродуктивному здоровью человека даже при так называемых "безопасных" уровнях".

Исследование дополняет растущее объем данных, которые показывают, что воздействие загрязнения воздуха может привести к ухудшению результатов беременности, включая низкий вес при рождении и преждевременные роды. Оно также связано с снижением качества спермы у мужчин.

Анис Феки, избранный председатель ESHRE и акушер-гинеколог из Швейцарии, указывает, что полученные результаты "подчеркивают необходимость постоянного внимания к экологическим факторам в репродуктивном здоровье".

Загрязнение воздуха также оказывает более широкое воздействие на здоровье человека, в частности на дыхательную систему.

Воздействие загрязняющих веществ повышает риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), рака легких и пневмонии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха как в домашних условиях, так и на улице приводит почти к 7 миллионам смертей в год.

По словам Лезерсича, люди могут использовать воздушные фильтры, держать двери и окна закрытыми в дни высокого загрязнения и закрывать окна автомобиля во время движения, чтобы минимизировать воздействие, но для значительного сокращения выбросов необходимы действия на уровне правительства и промышленности.

"Минимизация воздействия загрязняющих веществ должна стать одним из ключевых приоритетов общественного здравоохранения", — уверен Лезерсич.