By Euronews

Депутаты Европарламента требуют включить право на аборт в Хартию основных прав ЕС. Чтобы это произошло, резолюцию должны одобрить все страны Евросоюза.

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Европарламент проголосовал за включение права на аборт в Хартию основных прав ЕС. Инициативу поддержали 336 законодателей.163 высказались против. Воздержались 39.

Депутат Манон Обри от фракции левых партий подвергла критике проголосовавших против парламентариев. Она назвала их реакционерами.

Манон Обри, депутат Европарламента: "Право на аборт — это не вопрос точки зрения. Это право человека. Нет, право на аборт не является спорным вопросом. Речь идет о фундаментальной свободе. Нет, право на аборт не убивает. Напротив, оно спасает жизни. Пока вы спокойно на это право нападаете, здесь, в Европейском парламенте, вы (женщины) можете рассчитывать на нас. На этом пути мы будем с вами до конца".

Голосование в Европарламенте во многом символично. Принятая резолюция не имеет обязательной силы. Потребуется поддержка всех государств-членов ЕС, чтобы право на аборт было включено в хартию основных прав Евросоюза. Ряд стран, где прерывание беременности строго регламентировано, могут наложить вето на резолюцию.