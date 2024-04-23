Законопроект об абортах раскалывает Италию

Протестующие у здания итальянского парламента выступают против принятия законопроекта об абортах, предполагающего введение консультантов по вопросам материнства в центры по прерыванию беременности.

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Тема абортов грозит вызвать бурю в итальянской политике. Протестующие собрались у здания парламента в Риме, где сенаторы готовились голосовать по спорному законопроекту, позволяющему так называемым "советникам по поддержке материнства" работать в консультационных центрах по прерыванию беременности. По мнению активистов, выступающих за свободу выбора, это открывает двери участникам кампании против абортов и представляет собой покушение на репродуктивные права.

Бьянка Монтелеоне, активистка:

"Аборт в Италии не является ни бесплатным, ни безопасным, ни легко доступным. Помимо того, что закон крайне патерналистский – поскольку это закон о социальной защите материнства - но от также представляет аборт как исключение, которому необходимо максимально препятствовать, скажем, государственными мерами. Так, в первой статье говорится, что это не форма контрацепции, что отличает его от всех других методов контроля над рождаемостью. Таким образом, Закон 194 не является законом, созданным для свободного распоряжения своим телом при принятии решения об аборте".

Сторонники свободного выбора заявляют, что законопроект об экономическом развитии для восстановления после пандемии стал троянским конем программы борьбы с абортами, продвигаемой политическими силами, связанными с крайне правой партией премьер-министра Джорджи Мелони «Братья Италии».

Сама Мелони отрицает намерение своего правительства отменить итальянское законодательство об абортах, и говорит, что документ просто направлен на то, чтобы информировать женщин об альтернативах прерыванию беременности. Но это вызвало ожесточённые дебаты по этому вопросу, что может повлиять на июньские выборы в ЕС.

Аборты были легализованы в Италии в 1978 году.