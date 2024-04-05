Уже дома: выписан пациент с пересаженной почкой свиньи

By Euronews

Рик Слейман, которому впервые в истории пересадили почку свиньи, заявил, что его восстановление после операции проходит "гладко".

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В США выписан из больницы первый пациент, которому пересажена генетически модифицированная почка свиньи. "Этого момента - выписаться с одними из лучших результатов анализов за долгое время - я желал много лет", - признался 62-летний Рик Слейман. Житель американского штата Массачусетс давно страдал терминальной стадией почечной недостаточности. Он согласился стать первым в мире реципиентом генетически измененной свиной почки; четырехчасовая операция прошла 16 марта.

Ранее Слейману уже пересаживали донорскую почку от человека, но она не прижилась, и мужчине возобновили диализ. У Слеймана возникли осложнения, потребовавшие его госпитализации раз в две недели - ситуация, которая ухудшала качество его жизни. Разрешение на пересадку свиной почки Слейман получил от регулятора США, речь идет о доступе тяжелобольных пациентов к экспериментальному лечению.

"Я рад снова быть с семьей"

Rick Slayman Massachusetts General Hospital/Partners Healthcare

"Я рад возможности снова проводить время со своей семьей, друзьями и близкими, освободившись от бремени диализа, который влиял на качество моей жизни в течение многих лет", - отметил Слейман в заявлении, опубликованном больницей после его выписки. "Хочу поблагодарить всех, кто интересовался моей историей, присылал добрые пожелания, и особенно - пациентов, ожидающих пересадки почки. Сегодняшний день знаменует новую эру не только для меня, но и для них".

Мужчина уточнил, что его реабилитация проходит "гладко", попросив СМИ об уважении к его частной жизни в столь сложный период.

Доставшуюся Слэйману свиную почку подготовила кембриджская фармгруппа eGenesis. Она сообщила, что ученым удалили из органа вредные для человека гены свиньи, добавив некоторые человеческие, и так улучшили его приживаемость.

Почки - самый часто пересаживаемый орган, но спрос на них превышает количество доступных для трансплантации. Ксенотрансплантация - пересадки органов животных людям - была названа возможным решением проблемы.

По данным Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранения, в 2022 году в странах Совета Европы около 39 тысяч человек прошли трансплантацию, еще 48 тысяч новых пациентов были зарегистрированы в листе ожидания на пересадку органов.