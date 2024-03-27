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Каждый шестой подросток становится жертвой кибербуллинга

Новое исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга.
Новое исследование выявило рост числа случаев кибербуллинга. Авторское право Canva
By Lauren Chadwick
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

За последние несколько лет участились случаи интернет-травли, показал масштабный опрос детей школьного возраста в 44 странах Европы.

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Согласно новому исследованию, примерно каждый шестой подросток сообщает о том, что подвергался кибербуллингу, что является "небольшим увеличением" по сравнению с 2018 годом.

Исследователи, в сотрудничестве с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опросили более 279 000 подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет на тему издевательств в 44 странах и регионах Европы и Центральной Азии, а также в Канаде.

Они обнаружили, что в то время как общая динамика травли остается стабильной, кибербуллинг, включающий отправку злобных сообщений, постов или электронных писем, а также обмен видео или фотографиями в Интернете без разрешения, увеличилось.

"Цифровой мир, предоставляя невероятные возможности для обучения и общения, одновременно усиливает такие проблемы, как кибербуллинг. Это требует разработки комплексных стратегий по защите психического и эмоционального благополучия нашей молодежи", - говорит доктор Джоанна Инчли, международный координатор исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), которое проводится раз в четыре года.

"Правительствам, школам и семьям крайне важно сотрудничать в борьбе с сетевыми рисками, обеспечивая подросткам безопасную и благоприятную среду для развития".

Согласно отчету, кибербуллинг несколько чаще встречается среди девочек: 16% девочек подвергаются издевательствам по сравнению с 15% мальчиков.

Это больше по сравнению с 13% и 12% соответственно в 2018 году.

Но на уровне стран "мальчики в Болгарии, Литве, Польше и Республике Молдова" сообщили о самом высоком уровне жертв кибербуллинга, говорится в докладе, в то время как самый низкий уровень пришелся на Испанию.

Мальчики также чаще сообщают о том, что они участвовали в кибертравле: 14% из них заявили об этом по сравнению с 9% девочек.

Издевательства и драки

В докладе говорится, что в целом около 11% подростков подвергались издевательствам в школе, при этом существенных различий между мальчиками и девочками в среднем не наблюдается, чего не скажешь о странах.

Жертвами издевательств становились от 34% мальчиков в возрасте 11 лет в Литве до 2% мальчиков в возрасте 15 лет во Франции и франкоязычных частях Бельгии.

Среди девочек этот показатель варьировался от 33% 13-летних в Литве до 3% девочек в возрасте 15 лет в Италии, Испании и Португалии.

Около 6% опрошенных подростков заявили, что они подвергаются издевательствам, причем чаще всего это происходит среди мальчиков.

Мальчики также чаще участвуют в драках, говорится в докладе: 14% мальчиков участвовали в драках по сравнению с 6% девочек.

Хотя почти во всех странах распространенность драк среди мальчиков была выше, мальчики в возрасте 13 и 15 лет в Армении имели самые высокие показатели, в то время как девочки в возрасте 15 лет в Норвегии, Португалии и Швеции имели самые низкие показатели.

По словам авторов, это отчасти отражает то, как мальчики и девочки социализированы в плане поведения.

Алина Косма, научный сотрудник Тринити-колледжа в Дублине и один из авторов доклада, сказала Euronews Health: "Такие факторы, как богатство страны, доход или гендерное неравенство", также были показаны в предыдущих исследованиях как влияющие на различия в уровне издевательств и драк.

"Тревожный сигнал"

Одна из опрошенных девочек из Бельгии сказала: "Я думаю, что самая большая проблема со здоровьем в молодежной среде заключается в том, что у подростков и детей развиваются психические проблемы из-за издевательств".

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Далее она сказала, что надеется, что хулиганы осознают, что поступают неправильно.

"Этот доклад - тревожный сигнал для всех нас, чтобы бороться с издевательствами и насилием, где бы и когда бы они ни происходили", - сказал доктор Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе.

"Поскольку молодые люди проводят в Интернете до шести часов ежедневно, даже небольшие изменения в уровне буллинга и насилия могут иметь глубокие последствия для здоровья и благополучия тысяч людей", - добавил он.

Исследование имеет определенные ограничения, поскольку оно основано на данных, полученных со слов опрашиваемых.

"Хотя самоотчеты ценны тем, что отражают личный опыт и поведение, которые не поддаются наблюдению, на них может повлиять готовность респондентов рассказать о себе, их понимание вопросов и память", - сказал Косма.

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Чтобы решить эти проблемы, в исследовании используются репрезентативные выборки, сохраняется анонимность, чтобы "способствовать честной отчетности", и используются "соответствующие возрасту вопросники".

"Такая тщательная методология гарантирует, что, несмотря на эти ограничения, собранные данные остаются надежными и прочными для анализа поведения подростков в отношении здоровья", - добавила она.

Авторы отчета отмечают, что издевательства часто связаны с плохим физическим здоровьем, психологическими проблемами и плохой успеваемостью в школе.

"Мы видим, как кибербуллинг во всех его формах - от членовредительства до самоубийств - может разрушать жизнь молодых людей и их семей", - добавил Клюге из ВОЗ.

"Это проблема как здравоохранения, так и прав человека, и мы должны принять меры, чтобы защитить наших детей от насилия и вреда, как в оффлайне, так и в онлайне".

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