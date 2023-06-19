Проблема буллинга в школах и интернете: поиски решения

Euronews

Каждый третий ученик школы в мире сталкивался с буллингом, говорится в докладе ЮНЕСКО. В разных странах Европы ищут подходы к решению этой проблемы.

На прошедшей неделе для всех учеников средних школ Франции был проведен урок, посвященный проблеме кибербуллинга. Решение было принято через месяц после самоубийства Линдси, 13-летней жертвы издевательств.

Нора Тиран-Фресс борется с буллингом в школах. Ее дочери Марион тоже было тринадцать, когда она покончила с собой.

По словам Норы, сложности у Марион начались еще в младших классах школы. И для нее крайне важно, чтобы детям рассказывали о буллинге с раннего возраста:

"С Марион это случилось в 13 лет. Но все эти маленькие насмешки, издевательства, которые ребенок преуменьшал, и мы, взрослые, тоже почти не замечали, начались раньше. Я видела, что ее куда-то не пригласили, что она сама по себе. В какой-то момент ребенок говорит: "С меня хватит, я прекращаю играть, мне неинтересно. Я больше не буду ходить в школу. Я им что-то говорю, но никто не принимает это во внимание". И это [самоубийство] произошло между 12 и 13 февраля", - рассказывает мать девочки, которая сейчас возглавляет ассоциацию "Marion La main tendue".

Некоторые школы во Франции, да и в других странах Европы, неохотно говорят о буллинге. В Испании, например, произошло несколько инцидентов, связанных с издевательствами в школах, которые получили широкую огласку.

"Школа, в конечном счете, по умолчанию не принимает сторону жертвы, а скорее минимизирует проблему, чтобы сделать ее незаметной, чтобы она не влияла на престиж школы, и чтобы то, что происходит, не дошло до инспекторов", - говорит глава Испанской ассоциации по предотвращению издевательств (AEPAE) Энрике Перес-Каррильо.

Но решения уже предлагаются. Задача состоит в том, чтобы выслушать пострадавшего и провести работу с хулиганами.

"Мы стараемся индивидуализировать учеников, отучаем их от стадного мышления, пытаемся вовлечь в решение проблемы. Это очень эффективно, но это не значит, что мы не должны наказывать в определенных случаях". "Я беспокоюсь за твоего одноклассника, он плохо учится. Что ты можешь мне сказать? Что мы можем сделать?" - рассказывает о работе с учениками Жан-Пьер Беллон, директор центра RESIS, занимающегося проблемой школьных издевательств.