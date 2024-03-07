Буллинг в греческих школах: дети нуждаются в защите

Число случаев травли в учебных заведениях Греции растёт. Власти создали Научную комиссию, которой поручено разработать Национальную стратегию по борьбе с буллингом.

РЕКЛАМА

Вопиющие случаи издевательств над учениками школ в Греции, ставшие достоянием гласности в последнее время, вызывают большую тревогу. И это лишь вершина айсберга, говорят специалисты, ведь многие жертвы буллинга не рассказывают о том, что им приходится переживать.

Проблема травли в учебных заведениях активно обсуждается уже более трёх десятилетий. Но в последние годы начали происходить качественные и количественные изменения. Их катализатором стала пандемия.

Несколько недель назад по решению греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса была создана Научная комиссия для разработки Национальной стратегии по предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних и борьбе с насилием в школах.

Василики Артинопулу, глава Научной комиссии, профессор криминологии в Университете Пантеон:

"Наблюдается рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и качественная дифференциация, то есть совершается больше преступлений, сопровождаемых насилием. Этот рост касается в основном периода с 2022 по 2023 годы, на что, очевидно, повлияла пандемия. Но чтобы глубже проанализировать причины и факторы роста, следует вернуться немного назад, в годы кризиса, который для Греции был не только экономическим, но и социальным, а также кризисом ценностей".

32,4% - то есть каждый третий греческий ребёнок - говорит, что подвергался издевательствам одноклассников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого организацией Smile of the Child в 2022-2023 годах.

Педагог-психолог, создатель платформы "Жить без буллинга" объясняет, как ребёнок легко может стать объектом травли.

Антониа Торренс, глава НПО "Жить без буллинга" (Live Without Bullying):

_"Это миф - то, что жертвами травли становятся чем-то отличающиеся от других дети. Реальность такова, что каждый человек может стать мишенью в любой момент._Тут подходит выражение "оказаться не в том месте и не в то время". Это легко может случиться, потому что у каждого из нас бывают трудные дни, и мы можем быть эмоционально уязвимыми. Поэтому, если по какой-то причине появляется группа детей, которые захотят поиздеваться или выплеснуть свою негативную энергию, этот человек, который кажется нормальным во всех отношениях, может стать мишенью для издевательств".

Это миф - то, что жертвами травли становятся чем-то отличающеся от других дети. Реальность такова, что каждый человек может стать мишенью в любой момент. Антониа Торренс глава НПО "Жить без буллинга" (Live Without Bullying)

"Двумя самыми сложными случаями в эти годы были те, когда пользователи нашей платформы признавались специалисту, что у них есть склонность к саморазрушению. Оба ребёнка были спасены. Один из них рассказал эксперту, что в этот конкретный день намеревался причинить себе вред".

"Необходимо, чтобы все понимали, где проходит "красная линия", где прекращается веселье и начинается травля".

В марте прошлого года бывший министр образования Ники Керамеос во время дебатов в парламенте по законопроекту привела данные, согласно которым лишь небольшой процент жертв буллинга составляют взрослые. По оценкам, около 97% детей боятся сообщать об инцидентах учителям.

Министерство образования также запустило платформу для того, чтобы ученики и учителя, при желании анонимно, сообщали о случаях насилия в школе или семье.

Ожидается, что Комиссия предоставит для консультаций документ о Национальной стратегии по борьбе с буллингом уже в ближайшие месяцы.

Она, как предполагается, должна включать обучение специалистов, научные исследования, меры профилактики, повышения осведомлённости, меры по защите прав ребёнка, ставшего жертвой травли.

До сих пор единой политики в учебных заведениях не было. Местные министерства и организации имели свои, порою отличающиеся подходы. Власти стремятся к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в разработке общей стратегии.