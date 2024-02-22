США: эмбрион меняет статус

By Euronews
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Верховный суд штата Алабама постановил, что замороженные эмбрионы считаются людьми с полноценной правовой защитой. После этого крупная клиника в Алабаме приостановила процедуры ЭКО.
Крупнейший медицинский центр американского штата Алабама приостановил процедуры экстракорпорального оплодотворения. Причина - опасения относительно того, что пациенты и врачи могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Ранее Верховный суд штата постановил, что отныне замороженные эмбрионы считаются людьми с полноценной правовой защитой.
"Мы опечалены тем, что это повлияет на попытки наших пациентов завести ребенка с помощью ЭКО", — говорится в заявлении медицинского учреждения.
Консервативные группы приветствовали решение суда Алабамы.