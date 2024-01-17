ВОЗ: число курильщиков в мире продолжает снижаться

За последние годы в борьбе против табака достигнут значительный прогресс, отмечают в ВОЗ. Сегодня курит примерно каждый пятый взрослый человек в мире, в 2000-м курил каждый третий.

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Уровень потребления табачных изделий продолжает снижаться, говорится в опубликованном во вторник докладе Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается 1 миллиард 250 миллионов взрослых курильщиков.

"У нас сегодня на 19 миллионов курильщиков меньше, чем два года назад. Это первый раз, когда мы видим такое снижение", - отмечает директор Департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех.

Самые высокие показатели - в Юго-Восточной Азии, там курит более четверти населения, на втором месте – Европа. ВОЗ призывает страны и далее внедрять политику борьбы против табака и вмешательства со стороны табачной промышленности.

"Регион, который представляет собой проблему - Европа. В некоторых странах либо растет число курильщиков среди женщин, либо в целом оно сохраняется на очень высоком уровне", - предупреждает Крех.

Рост потребления табака все еще наблюдается в шести странах планеты - Конго, Египте, Индонезии, Иордании, Омане и Молдавии.

Данные ВОЗ показывают, что в большинстве стран употребляют табак и никотиновые изделия дети в возрасте 13–15 лет. Использование электронных сигарет среди подростков достигло уровня, который вызывает тревогу.

"В Великобритании за последние три года число подростков, использующих электронные сигареты, выросло на 150 процентов. Учителя звонят нам и говорят, что дети не могут оставаться на уроке в течение 45 минут, потому что им нужно выйти, чтобы покурить электронную сигарету", - говорит Крех.

Поскольку большинство электронных сигарет приобретается через интернет, ВОЗ рекомендует правительствам следить за тем, чтобы эти устройства не были доступны детям.