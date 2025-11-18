Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Италия. В провинции Гориция, пострадавшей из-за непогоды, найдена еще одна жертва оползня

By Chiara Zampiva
В Браццано найдено тело женщины, считавшейся пропавшей без вести после оползня. Ранее было обнаружено тело мужчины. Он пытался спасти свою пожилую соседку.

Спасатели в северо-восточной итальянской провинции Гориция обнаружили тело 83-летней женщины. Геррина Скокай считалась пропавшей без вести после того, как в понедельник в районе Браццано-ди-Кормонс в результате оползня, вызванного дождями, обрушился дом.

Итальянские СМИ сообщают, что 32-летний Квирин Кунерт, который был соседом пожилой женщины, также погиб, пытаясь спасти ее.

Предположительно, мужчина вышел из дома, чтобы предупредить свою пожилую соседку, но был сметен оползнем, пытаясь помочь ей. Жена молодого человека не пострадала.

Родом из Баварии, Квирин Кунерт был очень привязан к Браццано и его окрестностям, настолько, что в начале года он решил взять на себя управление продовольственным и винным бизнесом деревни. Геррина Скочай также была хорошо известна в округеи десятилетиями работала на хлопчатобумажной фабрике Гориции.

Местные власти подтвердили, что больше никто не числится пропавшим без вести.

Около 300 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на реке Торре в Романе д'Изонцо. Их разместили в муниципальном спортзале, а Гражданская защита организовала и другие пункты приема.

Оранжевое предупреждение во Фриули-Венеции-Джулии

"За восемь часов выпало 260 миллиметров осадков, и справиться с ними было очень тяжело", - объяснил мэр Кормонса Роберто Фелькаро, который распорядился закрыть школы и эвакуировать жителей района.

Поступали многочисленные сообщения о наводнениях. Стихия затронула ресторан l'Argine в Венко, отмеченный звездой Мишлен. "Все под водой", - написала шеф-повар Антония Клюгманн на своей странице в Instagram.

Во вторник Гражданская оборона объявила оранжевое предупреждение о непогоде во Фриули-Венеции-Джулии из-за сильных дождей.

В 11 других регионах также объявлено желтое предупреждение. В их числе Калабрия, Тоскана, Лацио, Абруццо, Апулия, Кампания, и Сицилия.

