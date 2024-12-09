Ноябрь этого года стал вторым самым тёплым за всю историю наблюдений, что подтверждает ожидания, что 2024-й в целом окажется самым тёплым.

По данным Службы по наблюдению за изменениями климата "Коперник", глобальная температура в ноябре в среднем составила 14,1**°С, что на 0,73°** выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

В целом ноябрь 2024 года был на 1,62**°**С выше доиндустриального уровня.

Таким образом, это 16-й месяц из последних 17-ти, когда средняя глобальная температура превысила показатели доиндустриального периода (1850-1900 гг.) на 1,5**°**С.

"Получив данные за предпоследний месяц года, мы можем с полной уверенностью утверждать, что 2024 год станет самым тёплым годом в истории и первым календарным годом с ростом температуры выше 1,5 °C", - сказала заместитель директора службы Саманта Берджесс.

"Это не означает, что Парижское соглашение нарушено, однако приходится признать, что амбициозные климатические меры внедрять необходимо быстрее, чем когда-либо", - подчеркивает Берджесс.

В этом году с января по ноябрь средняя глобальная температура была на 0,72**°С выше средней температуры 1991-2020 годов. Это самый высокий показатель за этот период и на 0,14°**С выше, чем в 2023 году.

Наша планета опасно перегревается

На данный момент в службе уверены - даже без учета декабрьских температур - что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Данные показывают, что почти наверняка средняя годовая температура будет более чем на 1,5**°**С выше доиндустриального уровня.

Рекорд был практически подтвержден ещё в октябре, когда служба указала, что средняя глобальная температура должна упасть почти до 0**°**С в последние два месяца года, чтобы 2024-й не стал самым тёплым.

В прошлом месяце на саммите COP29 в Баку ученые Всемирной метеорологической организации предупредили, что наша планета опасно нагревается. Они заявили, что температура воздуха уже повысилась на 1,3**°**С по сравнению со средним показателем доиндустриального периода..

В настоящее время мир переживает беспрецедентные уровни нагрева океана, таяния ледняков, засухи, смертоносные штормы и сильные наводнения.

"Это не удивительно: мы должны признать, что учёные отмечают этот процесс уже много лет, более 30-ти. Что удивительно, так это медленная реакция мирового сообщества", - отметила глава ВМО Селеста Сауло на конференции ООН по климату.