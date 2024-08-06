Как отступает ледник: два фото, сделанные с разницей в 15 лет

By Euronews Green

Вернувшись к Ронскому леднику в Швейцарию этим летом, британская пара обнаружила совсем иной пейзаж.

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Дункан и Хелен Портер, программист и медсестра из британского Бристоля, впервые побывали на Ронском леднике в августе 2009 года. Чтобы сохранить свои воспоминания, они сфотографировались на его фоне.

Спустя почти 15 лет пара вернулась туда со своими дочерьми и снова сделала снимок в том же самом месте. Правда фон был уже иным.

"Не буду врать, это заставило меня плакать", - написал Дункан Портер в своём микроблоге на сайте X, прикрепив оба изображения. Пост стал вирусным, набрав более четырёх миллионов просмотров.

Гигантский слой белого льда сошёл, обнажив серые скалы, а у подножья образовалось озеро. Разительный контраст привлёк внимание людей, наглядно демонстрируя одно из многочисленных последствий климатического кризиса.

Как быстро исчезают ледники в Европе?

Европа - самый быстро нагревающийся континент в мире. Сегодня температура там на 2,3 градуса Цельсиявыше доиндустриального уровня, в то время как в мире в среднем она выше на 1,3 градуса.

Эти температуры, обусловленные сжиганием ископаемого топлива, разрушительны для регионов многолетней мерзлоты. Как следствие - там всё быстрее тают ледники.

Согласно исследованиям Швейцарской академии наук (SCNAT) и Швейцарского центра мониторинга ледников (GLAMOS), опубликованным в прошлом году, страна за два года потеряла около 10% своего ледникового покрова. Причём, с 2000 года там растаяла треть от площади ледников.

Ледники в Австрии и Италии, включая популярные у туристов - в Доломитовых Альпах- также находятся под угрозой.

Учёные прогнозируют, что половина ледников на планете обречена на исчезновение к концу века, даже если глобальное потепление будет ограничено 1,5C. Но приняв должные меры, мы ещё можем спасти их, полагают эксперты.

"Многие люди, увидев подобное, чувствуют себя совершенно беспомощными", - сказал Дункан Портер в интервью газете Guardian.

"Но, судя по моему опыту, они могут сделать очень многое", - добавил британец: Дункан входит в бристольский комитет организации по борьбе с изменением климата. Он отметил, что его пост привлёк немало и тех, кто отрицает эту проблему, но огромное количество положительных отзывов и комментаариев, по его словам, позволяет надеяться на лучшее.