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Как отступает ледник: два фото, сделанные с разницей в 15 лет

Озеро талой воды образовалось на языке ледника Рона недалеко от Гомса, Швейцария, 13 июня 2023 года.
Озеро талой воды образовалось на языке ледника Рона недалеко от Гомса, Швейцария, 13 июня 2023 года. Авторское право AP Photo/Matthias Schrader
Авторское право AP Photo/Matthias Schrader
By Euronews Green
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вернувшись к Ронскому леднику в Швейцарию этим летом, британская пара обнаружила совсем иной пейзаж.

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Дункан и Хелен Портер, программист и медсестра из британского Бристоля, впервые побывали на Ронском леднике в августе 2009 года. Чтобы сохранить свои воспоминания, они сфотографировались на его фоне.

Спустя почти 15 лет пара вернулась туда со своими дочерьми и снова сделала снимок в том же самом месте. Правда фон был уже иным.

"Не буду врать, это заставило меня плакать", - написал Дункан Портер в своём микроблоге на сайте X, прикрепив оба изображения. Пост стал вирусным, набрав более четырёх миллионов просмотров.

Гигантский слой белого льда сошёл, обнажив серые скалы, а у подножья образовалось озеро. Разительный контраст привлёк внимание людей, наглядно демонстрируя одно из многочисленных последствий климатического кризиса.

Как быстро исчезают ледники в Европе?

Европа - самый быстро нагревающийся континент в мире. Сегодня температура там на 2,3 градуса Цельсиявыше доиндустриального уровня, в то время как в мире в среднем она выше на 1,3 градуса.

Эти температуры, обусловленные сжиганием ископаемого топлива, разрушительны для регионов многолетней мерзлоты. Как следствие - там всё быстрее тают ледники.

Согласно исследованиям Швейцарской академии наук (SCNAT) и Швейцарского центра мониторинга ледников (GLAMOS), опубликованным в прошлом году, страна за два года потеряла около 10% своего ледникового покрова. Причём, с 2000 года там растаяла треть от площади ледников.

Ледники в Австрии и Италии, включая популярные у туристов - в Доломитовых Альпах- также находятся под угрозой.

Учёные прогнозируют, что половина ледников на планете обречена на исчезновение к концу века, даже если глобальное потепление будет ограничено 1,5C. Но приняв должные меры, мы ещё можем спасти их, полагают эксперты.

"Многие люди, увидев подобное, чувствуют себя совершенно беспомощными", - сказал Дункан Портер в интервью газете Guardian.

"Но, судя по моему опыту, они могут сделать очень многое", - добавил британец: Дункан входит в бристольский комитет организации по борьбе с изменением климата. Он отметил, что его пост привлёк немало и тех, кто отрицает эту проблему, но огромное количество положительных отзывов и комментаариев, по его словам, позволяет надеяться на лучшее.

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