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Из-за жары водоросли заполонили поверхность Адриатики

Водоросли пугают не всех
Водоросли пугают не всех Авторское право Кадр из репортажа RAI
Авторское право Кадр из репортажа RAI
By Euronews
Опубликовано
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На несколько недель водоросли заполонили поверхность Адриатического моря в районе итальянской Анконы. Это природное явление происходит при повышении температуры воды, и такая тенденция наблюдается во всех европейских морях.

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Отдыхающие, которые планировали провести свой летний отпуск на пляжах Адриатического моря, были немало удивлены, увидев длинные, плотные шлейфы водорослей, плавающие на его поверхности.

В течение нескольких недель слизистая субстанция буквально оккупировала прибрежные воды в районе итальянской Анконы. На несколько дней она исчезла, но вскоре вернулась, привлекаемая благоприятными для процветания высокими температурами.

Хотя эти водоросли не считаются опасными для купальщиков, многих из них раздражает такое соседство с морской флорой. "Приходится принимать душ, сразу чувствуешь себя липким", - объяснил один из купальщиков. Других, похоже, морская грязь не донимает. Турист из Нидерландов признал, что это не очень красивое зрелище, но отметил, что вода все равно хорошая.

Эдуардо Рубини, ресторатор отеля Emilia Portonovo Beach Resort, подтвердил, что клиентов в его ресторане из-за водорослей меньшей не стало. Он надеется, что сложившаяся ситуация не окажет влияния на туризм в этом районе в целом.

Увеличение количества водорослей наблюдается и в северных регионах Италии. Согласно отчету Национального института океанографии и прикладной геофизики, количество водорослей в Триестском заливе достигло самого высокого уровня с 2007 года.

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