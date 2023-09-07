Возможность для восстановления ледяных покровов постепенно исчезает

Потсдамский институт изучения климатических изменений опубликовал данные исследования стабильности ледяного щита. Антропогенное воздействие может привести к полной потере ледников.

Таяние ледяного покрова Антарктиды может быть обратимым, но эта возможность для восстановления постепенно исчезает.

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К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Потсдамским институтом изучения климатических изменений.

Группа экспертов из европейских исследовательских институтов впервые провела систематическую проверку стабильности ледяного щита. Хотя они не обнаружили признаков необратимого, самоусиливающегося отступления морского ледникового покрова в Западной Антарктиде, глобальное потепление к настоящему времени уже может быть достаточным для того, чтобы вызвать медленную, но верную потерю льда в течение следующих сотен и тысяч лет.

В Антарктиде в условиях рекордных температур на большей части земного шара площадь ледяного покрова сократилась на 2,7 млн. км² по сравнению с тем, что ожидали эксперты для того же времени года.

"Это примерно равно десятикратной площади Великобритании. Таким образом, это огромная отрицательная аномалия морского льда, которую мы еще не наблюдали в таких масштабах за период наших наблюдений в течение последних 45 лет", — объясняет Норман Рэтклифф изBritish Antarctic Survey.

Такая резкая потеря морского льда приводит к катастрофическим сбоям в воспроизводстве местной фауны, например, императорских пингвинов. В докладе говорится, что пока нет признаков необратимого отступления, но мы можем достичь точки невозврата скорее раньше, чем позже...

"Если мы не хотим, чтобы в будущем происходило еще больше подобных явлений, нам действительно необходимо приступить к декарбонизации. Это не решит проблему, но будет адаптация, которая абсолютно необходима", — предупреждает профессор Мартин Зигерт.

По данным ученых, полное разрушение льдов Антарктики будет происходить медленно (может занять сотни или тысячи лет), но в последующие 10 000 лет это приведет к повышению уровня мирового океана на несколько метров. И все это может быть вызвано действиями современного человека.