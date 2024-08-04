Из-за непрекращающихся волн жары и засухи в Румынии исчезают озера

By euronews

Настоящих дождей в Румынии не было уже несколько месяцев. Как следствие, мелеют озера, гибнет урожай. Озеро Талабаска в уезде Галац высохло почти полностью.

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Волны жары следуют этим летом по Румынии одна за другой. В понедельник на юге похолодает до 30 градусов, но уже к следущим выходным синоптики вновь обещают в стране жару под 40.

Настоящих дождей в Румынии не было уже несколько месяцев. Как следствие, мелеют озера, гибнет урожай. Озеро Талабаска в уезде Галац высохло почти полностью.

Говорят местные жители:

"То, что происходит, очень плохо, если никто не вмешается, эта страна очень скоро превратится в пустыню".

"Здесь очень тяжело. Деревья побелели, кукуруза побелела. Вода в фонтанах высохла. Раньше было так хорошо. У нас уже три месяца не было дождя".

Ожидается, что Румыния в этом году столкнется со значительными потерями урожая кукурузы и подсолнечника, что уже вынудило министра сельского хозяйства предложить компенсацию фермерам.