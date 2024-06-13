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Политика ЕС. "Зелёные": Никакой поддержки фон дер Ляйен без приглашения в большую коалицию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на церемонии открытия конференции по восстановлению Украины в Берлине, Германия, вторник, 11 июня 2024 года.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на церемонии открытия конференции по восстановлению Украины в Берлине, Германия, вторник, 11 июня 2024 года. Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Robert Hodgson
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ведущий кандидат от "зеленых" Бас Эйкхаут, потерявших 18 из 71 места на выборах в Европарламент, утверждает, что их поддержка по-прежнему необходима для обеспечения стабильного центристского большинства и переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

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"Зелёные" не поддержат Урсулу фон дер Ляйен в ее борьбе за второй срок на посту председателя Европейской комиссии, если не войдут в широкую центристскую коалицию во главе с консервативной Европейской народной партией, заявили лидеры группы, дав понять, что готовы пойти на компромисс в отношении экологических целей.

"Мы считаем, что единственный способ создать стабильное проевропейское, демократическое и проукраинское большинство - это четыре партии", - заявил сопредседатель группы "Зелёные/Европейский свободный альянс" и кандидат на высший пост в исполнительной власти ЕС Бас Эйкхаут, выступая перед журналистами 12 июня перед первой послевыборной встречей в Брюсселе.

Он перечислил три условия, которые сама фон дер Ляйен выдвинула для групп, желающих сотрудничать с ЕНП, и для пока еще не присоединившихся евродепутатов.

Выступая в ночь после выборов в воскресенье, после того как стало ясно, что ЕНП остаётся крупнейшей фракцией в парламенте и даже получит новые места, фон дер Ляйен сразу же сделала предложения социалистам, демократам и группе "Обновляя Европу".

Айкхаут сказал, что не считает отсутствие "зеленых" упущением, отметив, что председатель группы Манфред Вебер также заявил, что поиск стабильного большинства начнется с трехсторонних переговоров. Фон дер Ляйен не может рассчитывать на полную поддержку даже в своей собственной группе, сказал он, ссылаясь на французских и словенских евродепутатов.

"Наш вывод предельно ясен, - сказал Эйкхаут. - Единственный способ создать стабильное большинство - это четвертая партия. Единственная партия, которая может соответствовать трем критериям, которые она сама определила, это мы".

"Мы готовы оказать ей поддержку, если станем частью коалиции", - подчеркнул Эйкхаут.

Выступая вместе с ним на брифинге, сопредседатель группы "Зелёные"/Европейский свободный альянс Терри Райнтке подчеркнула, что они не будут вступать ни в какие политические союзы с участием фракции евроскептиков "Европейские консерваторы и реформисты", в которую входят "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони, выигравшие выборы в Италии.

Однако она дала понять, что "зелёные" будут готовы пойти на компромисс по тем аспектам экологической политики ЕС, против которых ЕНП выступила в преддверии выборов.

Очевидно, что некоторые представители сил, с которыми мы будем вести переговоры, хотят отступить от "Зелёного курса", сказала Райнтке.

"Если начинаются переговоры, то вы уже не получите 100% того, что было в "зелёной" программе", - признала она.

"Теперь мы готовы стать частью этого большинства, потому что видим опасность, если большинство уйдет вправо, - сказала Райнтке. - Мы готовы идти на компромисс, мы прагматичные политики".

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