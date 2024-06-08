Участники кампании призывают к разработке плана Маршалла по использованию солнечной энергии в преддверии Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине на следующей неделе.

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Согласно новому исследованию, Украина может установить в пять раз больше солнечных электростанций, чем запланировано правительством.

Организация Greenpeace призывает страну принять "План Маршалла по солнечной энергии" - в знак уважения к финансируемой США программе, которая помогла Европе восстановиться после Второй мировой войны.

Исследование, проведенное по заказу экономической консалтинговой компании Berlin Economics, было опубликовано в преддверии конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине на следующей неделе.

"Решение энергетического кризиса должно быть в центре внимания конференции по восстановлению Украины", - говорит Андре Бёлинг, эксперт по энергетике Greenpeace. Быстрая и масштабная экспансия солнечной энергии через "План Маршалла по солнечной энергии" должна играть центральную роль".

Почему Украине необходимо ускорить развитие солнечной энергетики?

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия уничтожила или захватила более половины украинских электростанций. В последние месяцы энергетические объекты особенно часто подвергаются ракетным атакам и атакам беспилотников.

Результатом стали отключения электричества по всей стране, усиление опасений по поводу будущего энергоснабжения украинских городов и, вероятно, холодная зима для миллионов украинцев, если Европа не предпримет быстрых действий", - сказала в интервью Euronews Green Светлана Романько, основатель и директор группы "Разом мы стоим".

Половина гидроэлектростанций страны разрушена или повреждена, а почти половина ядерных реакторов постоянно отключена из-за оккупации Запорожской атомной электростанции.

"Солнечная энергия является ключевым фактором для восстановления энергоснабжения Украины, поскольку ее можно легко, дешево и быстро использовать, - объясняет Бёлинг. - Децентрализованные солнечные установки также гораздо менее уязвимы для российских атак и могут быстро обеспечить надежной энергией каждый населенный пункт и домохозяйство".

Сколько еще солнечных батарей должна установить Украина?

Романько говорит, что в разрушительных действиях России в Украине есть "положительная сторона", поскольку это дает "возможность восстановить энергетическую инфраструктуру более разумным и локализованным способом, который обеспечивает асимметричный и инновационный ответ на угрозы энергетической безопасности".

Недавно принятый правительством "План Украины" предусматривает введение в строй 0,7 гигаватт (ГВт) дополнительных солнечных мощностей к 2027 году.

Ukraine's solar photovoltaic power potential. Greenpeace

Но согласно исследованию, проведенному по заказу Greenpeace, Украина может позволить себе более амбициозные планы. Анализ Berlin Economics показывает, что 3,6 ГВт в ближайшие три года вполне осуществимы и экономически выгодны.

К 2030 году общая установленная солнечная мощность может вырасти до 14 ГВт с сегодняшних 5,6 ГВт.

В исследовании изложены шаги, которые могут помочь Украине реализовать это светлое будущее, но все зависит от международной поддержки.

Как Украина может расширить свою солнечную энергетику?

Существует ряд препятствий, мешающих Украине реализовать свой солнечный потенциал. Отсутствие стимулов для инвесторов, недостаточная стабильность энергосистемы и нехватка рабочей силы - вот три ключевых препятствия, которые выделяет Greenpeace.

Неправительственная организация требует от стран-партнеров помощи в виде предоставления более дешевых кредитов через финансовую помощь, большего количества технических ноу-хау и квалифицированных работников, а также технологий хранения аккумуляторов.

A map showing areas with particular solar power potential - close to existing transmission lines. Greenpeace

В недавнем отчете Razom We Stand также отмечается, что действующие законы не дают определения "децентрализованной генерации электроэнергии" и не регулируют системы хранения энергии или небольшие распределительные системы. Упрощение доступа к электросетям необходимо для увеличения числа таких безопасных проектов, говорится в докладе.

Участники кампании также хотят, чтобы страны ЕС инвестировали в новые проекты по сотрудничеству с Украиной, а также в трансграничные предприятия, которые повышают региональную безопасность.

Может ли Конференция по восстановлению Украины ускорить солнечный путь Украины?

"Увеличение поддержки устойчивых, децентрализованных, энергоэффективных проектов в области возобновляемых источников энергии поможет сделать Украину первой в мире послевоенной страной, восстановленной на возобновляемых источниках энергии. Это создаст глобальный прецедент для действий в области климата, ориентированных на инфраструктуру", - говорит Романько.

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Конференция по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня - впервые это ежегодное мероприятие пройдет в стране ЕС - предоставляет "исключительную возможность" помочь реализовать "это более зеленое будущее", говорит она. Впрочем, участница кампании разочарована тем, что энергетические темы "почти не упоминаются в повестке дня".

В этом году конференция посвящена восстановлению, реконструкции и модернизации в целом; она рассматривает деловые, социальные, местные и европейские аспекты возвращения страны на лучшие позиции.