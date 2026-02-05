Исследование: ваша кошка понимает больше, чем вы думаете

Кошки часто считаются довольно замкнутыми - это заблуждение. Исследование позволило сделать удивительный вывод: домашние кошки способны ассоциировать слова с образами - и делают это быстрее, чем маленькие дети. Когда прозвучало неправильное слово, животные отреагировали растерянностью. Это означает, что кошки понимают человеческий язык гораздо лучше, чем предполагалось ранее.

Ассоциации "картинка-слово" у кошек: быстрее, чем у младенцев

Исследование доказывает, что они также точно воспринимают голос и эмоции своих хозяев. Кошки реагируют на человеческое общение так же, как и собаки, говорит доктор Джулиана Камински из Портсмутского университета.

Кошки не понимают грамматику и значения, как люди, поэтому они не знают, что означают такие слова, как "угощение", как абстрактные понятия. Вместо этого они создают ассоциации: звук приводит к результату (еда, внимание, игра).

Кошки способны отличить собственное имя от других слов - даже если их произносят незнакомцы. Это говорит о том, что они не просто воспринимают случайные звуки, а способны распознавать и различать речевые единицы.

Кошки знают, кто с ними разговаривает

Кошки меняли свое поведение (больше внимания, реакции), когда их хозяин говорил тоном, ориентированным на кошку, но не когда тон менял незнакомец. Результаты показывают, что кошки воспринимают тон голоса и контекст (т.е. то, что разговаривают именно с ними).

Собаки читают настроение по лицу

Исследование с использованием трекинга глаз показало, что собаки систематически обращают внимание на определенные области (например, на область глаз), когда смотрят на лица, и таким образом анализируют эмоциональные сигналы с лица.

Окситоцин, "гормон привязанности", который выделяется при положительных эмоциональных переживаниях, очевидно, способствует социальной компетентности собак по отношению к людям и влияет на то, как они обрабатывают человеческие лицевые эмоции.

Собаки не только реагируют на нашу мимику, но и сознательно используют свою собственную. Исследования показывают, что они усиливают свою мимику, когда на них смотрят люди.

По словам Камински, собаки демонстрируют мимику, "которую мы, люди, считаем привлекательной" и которая, вероятно, была "бессознательно выведена у собак".

Типичный пример - знакомый собачий взгляд: поднятие бровей. Это "выражение лица" может вызвать у человека защитный инстинкт.

У многих собак: Дух бодр, плоть же немощна

Лишь немногие собаки способны узнать, что у предметов есть названия, - и то благодаря любопытству, сосредоточенности и контролируемому поведению. "Не каждая собака может различать столько предметов - эта способность встречается крайне редко и, похоже, является врожденной".

Собаки, обладающие этой способностью, не только проявляют любопытство к новым объектам, но и могут сосредоточиться на отдельных предметах, отбросив при этом спонтанные предпочтения.

"Я не удивлена, что подавление спонтанных предпочтений играет определенную роль", - говорит доктор Юлиана Брауэр, геоантрополог, возглавляющая отдел "Исследования собак" в Институте истории человечества Макса Планка в Йене. "Большинство собак практически не могут игнорировать любимые объекты - это усложняет процесс обучения".

Неврологическое исследование с использованием фМРТ-сканирования показало, что собаки реагируют на значение слова (слева) и на тон/эмоции голоса (справа) в разных областях мозга. Левая часть мозга сильнее активизируется при реакции на знакомые слова, в то время как правая часть реагирует на интонацию и эмоциональный тон.

Поэтому собаки способны ассоциировать определенные слова с контекстом. Однако вопрос о том, понимает ли ваша собака, когда вы говорите: "Сидеть, светофор красный", остается спорным.