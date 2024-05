By Jeremy Wilks

Проект Farm Zero C в Ирландии направлен на сокращение выбросов парниковых газов и сохранение прибыли. Это возможно?

В этом месяце платформа Climate Now уделила внимание стратегиям, применяемым для сокращения выбросов и увеличения биоразнообразия на ферме Farm Zero C, а также затронула многочисленные проблемы на пути к климатической нейтральности.

Самый тёплый апрель за всю историю наблюдений

Наш отчёт был подготовлен на фоне того, как служба Copernicus Climate Change Service зафиксировала очередную серию рекордно высоких температур в минувшем месяце, что является ещё одним свидетельством резкого потепления, происходящего по мере увеличения выбросов парниковых газов в результате деятельности человека.

Температурная аномалия в апреле 2024 г. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

В глобальном масштабе апрель стал самым тёплым за всю историю наблюдений: температура в этом месяце была на 0,7 градуса Цельсия выше среднего значения за 1991-2020 гг. или на 1,58 градуса Цельсия выше среднего значения за доиндустриальный период 1850-1900 гг.

Аномалия температуры приземного воздуха в Европе в апреле 2024 г. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

По всей Европе наблюдался резкий контраст температурных аномалий. На востоке Европы в среднем было теплее, в то же время в Скандинавии в прошлом месяце в среднем было на несколько градусов холоднее. Температура поверхности моря была рекордно высокой для апреля.

Аномалия осадков в Европе в апреле 2024 г. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

В северных районах Европы в апреле выпало больше нормы осадков, чем в среднем по стране, что контрастирует с более сухими районами от восточной Испании до Турции.

Аномалия влажности почвы в Европе в апреле 2024 г. Данные предоставлены службой Copernicus Climate Change Service при ECMWF euronews

Подведение итогов проекта Farm Zero C

Проект Farm Zero C уже достиг значительного прогресса в работе по сокращению выбросов и увеличению биоразнообразия, хотя многое ещё предстоит сделать. «Мы уже добились сокращения выбросов углекислого газа на 27%», – объяснил руководитель проекта Падрейг Уолш. «Мы надеемся довести этот показатель до 50-65% на втором этапе и стать климатически нейтральными к 2030 году».

Достичь этих целей будет нелегко, поскольку оценка жизненного цикла, проведённая в самом начале проекта, показала, что основными источниками парниковых газов на ферме являются производители молока – 250 голштино-фризских джерсейских кроссбредных коров.

«Нашим основным источником выбросов стал метан», – уточнил Падрейг. «Более 50% наших выбросов приходится на метан от коров, которые выделяют метан в атмосферу при переваривании пищи».

Ирландские молочные фермы используют пышные естественные пастбища страны, чтобы кормить коров и производить высококачественное молоко. Однако добавки, которые дают коровам во время выпаса для снижения выработки метана, недолговечны и снижают выбросы газа всего на несколько часов, а не дней или недель.

Зимой дела обстоят проще, поскольку коровы находятся в помещении: добавки к корму позволяют сократить выбросы метана на 7%, а химикаты, добавляемые в навозную жижу, снижают выбросы метана на 75%.

В рамках проекта также внедряется несколько природосберегающих решений. На ферме площадью 100 гектаров недалеко от Бандона есть несколько многовидовых полей, где вместе с плевелом выращивают белый клевер, подорожник и цикорий. Они улучшают структуру почвы и дренаж, связывая углерод глубоко под землёй, и снижают количество вносимых в почву дорогостоящих углеродных удобрений.

Учёный-исследователь Мэри Кейт Доэрти следила за произрастанием многовидовых растений в полях и утверждает, что они очень эффективны. «На многих прошлогодних полях клевер вырос высоким без химических удобрений. При этом количество клевера здесь такое же, что и на удобренных химикатами полях», – рассказала она Euronews.

Десять процентов территории фермы отведено на поддержание биоразнообразия. Например, участки полей, которые плохо дренировались и часто становились болотистыми, превращены в естественные водно-болотные угодья, на которых один или два раза в год выпасают скот. Эти зоны имеют множество преимуществ. На ферме скоро оценят эффективность секвестрации углерода в почве, поскольку здесь тестируют углеродное земледелие, предполагающее получение прибыли за услуги по снижению выбросов парниковых газов.

«Такие участки приносят большую пользу окружающей среде, и мы считаем, что фермерам должны платить за это», – утверждает Мэри Кейт.

Создание бизнес-кейса

Farm Zero C – это совместный проект, в котором участвуют в порядке важности: молочная компания Carbery Group и научно-исследовательская организация BiOrbic – землевладельцы Shinagh Estates и Teagasc, финансовый партнёр AIB, а также научные партнёры UCD, UCC, Trinity College Dublin и MTU.

Объединение усилий университетских исследователей и заинтересованных бизнес-деятелей важно для воплощения этой идеи в реальность и создания для ирландских фермеров прибыльной безвредной для климата бизнес-модели молочной фермы, обеспечивающей выпас коровам.

По словам Падрейга Уолша, привлечение покупателей к этой миссии – тоже часть процесса.

«Мы верим, что покупатели будут готовы платить больше за наши продукты с низким уровнем выбросов углекислого газа. Мы должны решать проблему выбросов сообща. Если мы хотим, чтобы фермеры снизили уровень выброса углерода, их надо поощрять», – заключает он.