Гражданская акция #ForOurPlanet: молодежь сохраняет эконадежду

Молодые испанцы сохраняют оптимизм в борьбе с изменением климата

Всего за несколько лет поколение активистов встало на защиту климата и вывело его на первое место в глобальной повестке дня. Но позднее они столкнулись с контратаками, преследующими экономические или политические интересы.

Одно можно сказать точно: глобальные кризисы не исчезнут, если мы будем их игнорировать. Каждый день миллионы людей предпринимают действия в защиту природы. Это активисты, волонтеры, ученые или обычные граждане.

Мы встретимся с ними в ходе европейской кампании #ForOurPlanet.

Чтобы снять этот репортаж, мы отправились в Каталонию. Погода здесь отличная, люди ею наслаждаются. И, похоже, мало кого беспокоят видимые последствия изменения климата.

Сириль Фурнерис, Euronews: "Каталония переживает ранний период засухи. Запасы воды очень малы, и уже зимой были введены ограничения на водоснабжение. Мы встретились с Франсиско, одним из самых молодых в мире активистов борьбы за климат. Он колумбиец".

14-летний "хранитель жизни"

Франсиско Вере Мансанаресу всего 14, но он с детства занимается активизмом. Он является послом доброй воли ЕС в Колумбии, где у него много сторонников.

Он - основателем детского движения "Хранители жизни", борющегося с изменением климата.

Франсиско Вера, активист, основатель движения Guardianes por la Vida: "Многие считают, что дети не должны говорить об изменении климата, потому что они не эксперты. Но я думаю, что те, кто наиболее компетентен и имеет право говорить об изменении климата, - это дети, потому что именно они больше всего страдают. Я считаю, что дети должны играть свою роль в принятии мер по защите планеты".

Euronews: "И поэтому ты написал для них книгу?"

Франсиско Вера: "Да, конечно, потому что вопрос не только в том, чтобы жить этим, но и в том, чтобы понять это. Это происходит, но как это происходит? Я объясняю основные понятия, например, что такое парниковый эффект. И если мы поймем проблему, то сможем придумать более эффективные способы ее решения".

Euronews: "Но многие граждане сейчас критически относятся к экологии".

Франсиско Вера: "Да, сейчас много популизма, и сейчас идет новая волна экстремалов, ультрас, которые обвиняют экологов в политическом уклоне. Но я говорю, что мы все живем на одной планете. Я делю эту землю с вами и со всеми, кто смотрит эту программу. Это не политический вопрос, это вопрос человечества".

Euronews: "Ты с оптимизмом смотришь в будущее?"

Франсиско Вера:"Да, честно говоря, я с оптимизмом смотрю в будущее. Ситуация очень сложная, это точно. Есть поговорка, что солнце нельзя закрыть одним пальцем. Это невозможно сделать вот так! Каждый видит вещи со своей точки зрения. А я смотрю на вещи как молодой человек, но молодой человек, у которого есть надежда. Эконадежда".

Колготки против микропластика в океане

Мы познакомились с еще одной молодой активисткой - Оливией. Этому послу Европейского климатического пакта уже 16 лет. Ей было всего 12, когда она изобрела Jelly Cleaner - средство для борьбы с микропластиком в море.

Оливия Мандль, активистка, посол Европейского климатического пакта: "Вода в основном проходит здесь и фильтруется через колготки, а пластик и микропластик оказываются здесь. Если вы будете кататься на паддлборде или каяке с друзьями, вы можете просто прикрепить одни из этих колготок и постепенно очищать океаны".

С тех пор она активно выступает в социальных сетях, в школах и на конференциях, защищая морские экосистемы.

Как и Франсиско, она говорит, что бояться - это нормально, но никогда нельзя сдаваться.

Оливия Мандль: "Наши прошлые поколения оставили нам опустошенную планету и возложили на нас ответственность за заботу о ней. Но я всегда говорю, что мое поколение - это поколение, способное изменить ситуацию. Все мы можем быть активистами. Для этого необязательно проводить очень масштабные акции. Можно начать со своего квадратного метра, со своих собственных решений, которые вы можете принимать в своей повседневной жизни".

Euronews: "И это то, о чем ты говоришь в своей книге?"

Оливия Мандль: "Я говорю о решениях, которые каждый из нас может принять, чтобы помочь планете, потому что если один человек сделает это и расскажет об этом своей семье, своим друзьям, мы создадим цепочку сознания, которая действительно изменит ситуацию. И именно такой ответ мы даем молодым людям, которые говорят: "Изменение климата? Это мне не подходит. Этим должны заниматься правительства и другие". И я говорю им: "Нет, вы сами должны изменить мир".

Большие перемены через маленькие действия. Таков посыл европейской кампании #ForOurPlanet, которая проводится уже второй год. По всему миру люди предпринимают действия в защиту природы.

Не дать превратить Коста-Браву в большой искусственный сад

ЕС также поддерживает инициативы в области гражданской науки в рамках своей программы LIFE. Такие инициативы существуют во многих областях и регионах Европы. Проведя небольшое исследование, мы обнаружили несколько проектов в Каталонии.

Мы отправились на север, на Коста-Браву - там снова пошел дождь.

Сириль Фурнерис, Euronews: "Этому великолепному ландшафту угрожают инвазивные растения. Экзотические растения, которые часто растут в садах и часто оказываются практически в любом месте побережья. Мы встретимся с группой граждан, которые выявляют их и находят решения".

Хмурая погода не мешает добровольцам европейского проекта LIFE medCLIFFS.

С помощью специального приложения они помогают ученым следить за изменениями флоры.

Эдгард, волонтер, LIFE MedCLIFFS: "Цель этого проекта - защитить первозданную береговую линию в Каталонии. Идея состоит в том, чтобы сохранить то, что у нас уже есть, и не дать внешним растениям повредить ее и преобразовать таким образом, чтобы нанести ей вред".

Волонтеры собрали тысячи фотографий с геометками со всего побережья Коста-Брава. Фотографии растений, как эти, которые вы наверняка уже видели на отдыхе.

Карлос Гомес Беллвер, Ботанический институт Барселоны: "Это садовые растения. Здесь есть дома, поэтому они должны были выращиваться в верхней части. А если добавить виды, которые очень разрушительны, очень быстро растут, вытесняют другие или преобразуют ландшафт, особенно если это декоративные растения, то этот ландшафт превращается в своего рода большой искусственный сад".

Сегодняшняя экскурсия посвящена лишайнику, чье незаметное существование находится под угрозой из-за тропических растений. Участники проекта составили список опасных видов, чтобы предупредить общественность, а также работают с питомниками.

Мария Хосе Чеса, доброволец, LIFE MedCLIFFS: "Чем больше людей знают об этом, тем большее давление мы можем оказать на власти, чтобы они изменили свое отношение и обеспечили более активную защиту. Нет смысла критиковать, мы должны работать вместе, чтобы решить эту проблему!"