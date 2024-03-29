В Европе могут отменить переход на летнее время

Несколько исследований, проведенных в Европе и США, показали, что переход на летнее время практически не влияет на энергосбережение.

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31 марта жители Европы переведут часы на один час вперед, и, возможно, в последний раз.

Конвенция о переходе на летнее время может быть отменена в ЕС, если петиция экспертов окажется успешной.

Они надеются, что этот вопрос будет рассмотрен на выборах в парламент ЕС, которые пройдут 9 июня.

В 2018 году парламент проголосовал за то, чтобы избавиться от перевода часов дважды в год. Это произошло после того, как опрос 4,6 миллиона граждан ЕС показал большую поддержку отмены.

Изменения должны были вступить в силу к 2021 году, но от них отказались как раз перед пандемией COVID-19.

По мере возобновления дискуссии один из самых больших вопросов, на который еще предстоит получить окончательный ответ, - это вопрос о том, действительно ли перевод часов снижает потребление энергии.

Ряд исследований показал, что влияние перехода на летнее время на окружающую среду незначительно или даже отрицательно. Так есть ли в этом смысл?

Почему летнее время было введено в Европе?

В Великобритании и Германии летнее время было введено для экономии угля во время Первой мировой войны. Оно было отменено после ее окончания, но вернулось в 1980-х годах, когда необходимость экономить ресурсы вновь возникла в связи с мировым нефтяным кризисом.

С 2002 года все страны Европейского союза, за исключением Исландии, должны переводить часы в последнее воскресенье марта и октября.

Снижает ли переход на летнее время потребление энергии?

Несколько исследований в Европе и США показали, что переход на летнее время практически не влияет на энергосбережение.

В Италии Общество экологической медицины подсчитало, что даже перенос перевода часов с конца октября на конец ноября сэкономит стране 70 миллионов евро на счетах за топливо.

В исследовании ученых Карлова университета в Праге на основе почасовых данных за период с 2010 по 2017 годы было установлено, что перевод часов в Словакии привел к экономии энергии, равной всего 0,8% от годового потребления.

В США исследование, проведенное Министерством транспорта в 1975 году, показало, что переход на летнее время сократил потребление энергии в стране примерно на 1%.

Такая незначительная экономия отчасти объясняется тем, что многие люди в США встают с постели до 7 утра. Значительная часть энергии, сэкономленной за счет того, что свет не включается вечером, компенсируется тем, что он включается утром.

В публикации 1993 года во Франции и Бельгии было отмечено увеличение потребления топлива (газа, угля) при переходе на летнее время из-за дополнительного вождения. Это было подтверждено исследованиями по рассеиванию загрязняющих веществ.

Напротив, естественные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени, скорее всего, лучше согласуют суточные кривые освещенности и температуры с нашими графиками.

Это может привести к экономии энергии на утреннем промышленном и другом освещении, к отоплению ранним утром в холодные месяцы, поскольку люди уходят на работу на час позже, и к снижению потребности в кондиционировании воздуха в автомобиле во время поездки после работы и вечером дома.

Перестанет ли Европа переводить часы?

В прошлом году эксперты обратились к Совету Европейского союза с просьбой включить в повестку дня вопрос об отмене перевода часов.

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Поскольку предложение еще не реализовано, сторонники отмены надеются, что этот вопрос будет рассмотрен на июньских выборах в парламент ЕС.

Инициатива по использованию времени (The Time Use Initiative) запустила Манифест ЕС, включающий двенадцать необходимых изменений, которые Европа должна сделать, чтобы обеспечить "право на время" для всех европейцев.

"ЕС должен отреагировать на негативное влияние несогласованных часов, добиваясь введения постоянных часовых поясов, максимально приближенных к солнечному времени (естественному времени) в Европе", - говорится в манифесте.

"Несоответствие часов, из-за которого расписание начинается раньше естественного цикла "день-ночь", увеличивает дефицит сна и оказывает негативное влияние на здоровье, экономику и безопасность людей. У ЕС есть возможность изменить ситуацию".