"Кризисная зима": возобновляемые источники предотвратили возвращение стран ЕС к ископаемому топливу

Почти каждое государство Европейского союза сократило потребление энергии этой зимой. Некоторые сокращения были добровольными, некоторые вынужденными.

По данным аналитического центра Ember, возобновляемые источники энергии впервые за всю историю ЕС произвели больше энергии, чем было получено от ископаемого топлива.

При 7-процентном снижении спроса выработка энергии из ископаемого топлива сократилась на 12 процентов по сравнению с 2021 годом. Угольная электроэнергетика сократилась на 11 процентов, а газовая - на 13 процентов. Это произошло несмотря на опасения, что страны ЕС могут вернуться к углю, поскольку блок отказался от российского газа.

Из 18 стран ЕС, которые все еще используют уголь, 15 сократили его использование прошлой зимой. Польша и Германия - крупнейшие потребители этого ископаемого топлива - обеспечили 70-процентное сокращение. В Польше потребление угля достигло нового минимума в структуре производства электроэнергии, впервые в истории опустившись ниже двух третей от общего объема.

В Португалии произошло самое большое процентное снижение среди всех стран ЕС после того, как зимой 2021 года там была выведена из эксплуатации единственная оставшаяся электростанция, работавшая на угле.

Европа пережила зимний энергетический кризис

Анализ компании Ember показывает, что впервые за период с октября 2022 года по март этого года возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, произвели больше энергии, чем ископаемое топливо. На их долю пришлось 40 процентов энергии в ЕС (37 процентов от ископаемого топлива).

Эксперты аналитического центра отмечают, что производство энергии на угле и газе снизилось бы еще больше, если бы не длительные перебои в работе АЭС во Франции.

Фотоэлектрические солнечные панели и ветряные мельницы в окрестностях испанского города Милагро ANDER GILLENEA/AFP or licensors

"Европа столкнулась с кризисной зимой, со стремительным ростом цен на энергоносители и проблемами с поставками, вызванными вторжением России в Украину", - напоминает аналитик Ember Крис Рослоу.

"ЕС пережил эти трудные месяцы, но он не может рассчитывать на экстренное сокращение спроса и мягкую погоду в последующие годы", - предупреждает эксперт.

По словам Рослоу, для поддержания стабильного энергоснабжения ЕС необходимо как можно быстрее полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

Сокращение спроса на электроэнергию экономит электричество на 12 млрд евро

Почти все страны-члены ЕС сократили спрос на электроэнергию прошлой зимой. Но только Румыния, Словакия и Греция достигли добровольной цели в 10%, которая была установлена чрезвычайным законодательством ЕС в прошлом году.

В среднем с ноября по март спрос снизился на 6,2%, что позволило сэкономить количество электроэнергии на сумму около 12 млрд евро.

Компания Ember утверждает, что это снижение частично объясняется более высокими, чем в среднем по Европе, температурами, но свою роль сыграли также действия правительств и граждан по экономии электроэнергии. Все страны ЕС выполнили обязательные требования по сокращению потребления в часы пик на 5 процентов, за исключением Ирландии.

Некоторые сокращения были добровольными, но другие были вынуждены пойти на это из-за возросших расходов. Последние данные Евростата показывают, что во второй половине 2022 года средние цены на электроэнергию достигли рекордно высокого уровня.

Стоимость электроэнергии для домохозяйств выросла во всех странах-членах ЕС, кроме Мальты и Нидерландов.