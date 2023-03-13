Летнее время: помогает ли перевод часов снизить потребление энергии?

Летнее время в США может стать постоянным, если один из сенаторов добьется своего.

Закон о защите солнечного света прошел через Сенат в прошлом году без возражений, но застопорился, когда попал в Палату представителей.

Постоянное летнее время, которое обычно начинается в марте и заканчивается в ноябре, означало бы, что часы больше не будут переводиться дважды в год туда и обратно, установив фиксированное время круглый год.

Теперь сенатор от Флориды Марко Рубио вновь представил законопроект, направленный на то, чтобы избавиться от "устаревшей практики", как он это называет.

"Этот ритуал переводить время дважды в год - глупость, - сказал сенатор в своем заявлении. - Блокировка часов имеет подавляющую двухпартийную и народную поддержку. В этом Конгрессе, я надеюсь, мы наконец-то сможем это сделать".

Почему в США было введено летнее время?

Летнее время было введено в США во время Первой мировой войны в попытке сократить потребление энергии в условиях дефицита топлива. Идея заключалась в том, что в летние месяцы световой день должен был сдвигаться на вечер, чтобы людям не приходилось включать свет до поздна.

После окончания войны от этой идеи отказались, а затем ее снова применили во время Второй мировой войны, когда запасы топлива были на исходе. В некоторых местах после войны его сохранили, в других - нет, пока, наконец, в 1966 году федеральное правительство США не обязало все штаты перейти на летнее время.

Два штата, Гавайи и Аризона, все же отказались от этого, и с тех пор продолжают не переводить часы.

Снижает ли переход на летнее время потребление энергии?

Исследование, проведенное Министерством транспорта США в 1975 году, показало, что переход на летнее время сократил потребление энергии в стране примерно на 1 процент.

Такая незначительная экономия отчасти объясняется тем, что многие люди в США встают до 7 утра, поэтому большая часть энергии, сэкономленной за счет того, что свет не включается вечером, компенсируется тем, что он включается утром.

В Новой Зеландии энергетические компании добились аналогичных результатов: с началом перехода на летнее время потребление электроэнергии снизилось на 3,5 процента.

В недавнем исследовании рассматривалось влияние перехода на летнее время на энергопотребление в офисах к 2050 году при различных климатических сценариях. В результате исследований в 15 различных городах было выявлено, что перевод часов назад и вперед приводит к чистому снижению энергопотребления даже по мере потепления климата.

Но при этом выяснилось, что это зависит от местоположения и доступности возобновляемых источников энергии.

Исследования также показали, что, хотя время, в течение которого горит свет, может сократиться, количество энергии, которую мы используем для обогрева и охлаждения наших домов, также может увеличиься. В целом, выводы неубедительны, и любая экономия энергии, вызванная переходом на летнее время, оказалась незначительной.

Избавится ли когда-нибудь Европа от летнего времени?

В Европе похожая история. В Великобритании и Германии летнее время было введено для экономии угля во время Первой мировой войны. Оно было отменено после окончания войны, но вернулось в 1980-х годах, когда необходимость экономии вновь возникла в связи с мировым нефтяным кризисом.

С 2002 года все страны Евросоюза - за исключением Исландии - должны переводить часы в последнее воскресенье марта и октября.

Но в 2018 году Европейский парламент проголосовал за то, чтобы избавиться от перевода часов дважды в год. Это произошло после того, как опрос 4,6 миллиона граждан ЕС показал, что они решительно поддерживают отмену перевода часов.

После голосования изменения были переданы в Европейский совет для реализации. Но он заявил, что не может избавиться от летнего времени без оценки последствий со стороны Европейской комиссии.

Изменения должны были вступить в силу к 2021 году, но дебаты о том, кто несет за это ответственность, зашли в тупик как раз накануне пандемии COVID-19.

"Брексит" также осложнил ситуацию, поскольку в Ирландской Республике и Северной Ирландии, находящейся под британским управлением, может быть разное время.

В настоящее время предложение Европейской комиссии не получило достаточной поддержки, и пока неясно, когда ЕС избавится от летнего времени, если вообще избавится.