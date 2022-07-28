В Германии экономят летом, чтобы согреться зимой

На фоне непростой ситуации с энергоснабжением в городах Германии предпринимают шаги по сокращению потребления энергии. В Кельне, в котельне этого многоквартирного дома, уже понизили температуру нагрева воды на несколько градусов. На ночь жильцы отключают бойлеры, чтобы уменьшить счета за использование воды.

Немцы понимают необходимость прибегнуть к мерам экономии, но некоторые выражают недовольство властями.

"Ну, я думаю, что наше правительство сделало себя слишком зависимым от разных стран", — говорит Пол Виланд, - "Теперь это большая проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы зависим от них, и сейчас мы должны платить за то, что сделало наше правительство".

Рост цен на газ повлиял и на досуг. В открытом бассейне Кельна перестали нагревать воду.

Николь Метцингер, жительница Кельна: "Лично мне прохлада по душе. Я довольна, но я знаю, что многим людям такое не понравится".

В Германии ожидают дальнейшего снижения поступающего в страну объема российского природного газа.

Торстен Циммерманн, Кельнская торговая палата: "Проблема в наличии большой неопределенности относительно того, что будет дальше. Мы сильно зависим от российских энергоносителей и политических решений, принимаемых в Москве. Раньше с подобной ситуацией мы не встречались".

Приближение зимы и отопительного сезона волнуют не только жителей Германии. Граждане и других европейских стран обеспокоены перспективой предстоящих затрат на поддержание тепла в своих домах.