Приспособится ли Каталония к жизни в условиях засухи?

Как Каталония, регион Испании, адаптируется к засухе? Основное водохранилище, снабжающее Барселону, почти высохло. Заводы по переработке сточных вод и опреснению работают на полную мощность. Частные компании стараются экономить и перерабатывать воду. Достаточно ли этого?

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"Мы изменимся, потому что у нас нет другого выхода", - говорит ученый Висенс Акунья, указывая на почти высохшее водохранилище Сау в Каталонии. Перед нами должно быть огромное искусственное озеро, но вместо него — голая бетонная стена водохранилища, возвышающаяся над долиной, и в десятках метрах под ней — оставшаяся коричневая вода. Дождей в этом регионе не было уже почти четыре года. Это водохранилище — один из основных источников водоснабжения для Барселоны — заполнено менее чем на 15%.

Здесь, в глубинке Каталонии, недалеко от города Вик, горы славились своими каскадами и водопадами, а сегодня они привлекают туристов и журналистов, которые приезжают фотографировать некогда затопленную долину, превратившуюся в гигантский пыльный котел.

В начале февраля в регионе было объявлено чрезвычайное положение в связи с засухой, ограничивающее потребление воды для нужд сельского хозяйства, промышленности и частных нужд, таких как наполнение плавательных бассейнов.

Самый теплый февраль за всю историю наблюдений

У нас был самый теплый февраль за всю историю наблюдений. Данные предоставлены Службой мониторинга изменения климата «Коперник». euronews

Наш визит в Каталонию состоялся в тот момент, когда Служба мониторинга изменения климата «Коперник» сообщила, что этот февраль стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, превысив на 0,8 градуса Цельсия средний показатель 1991-2020 годов.

Девять месяцев подряд мы фиксируем рекордно высокую температуру для этого времени года.

Во многих странах Европы наблюдалась аномальная жара. Данные предоставлены Службой мониторинга изменения климата «Коперник». euronews

Во многих странах Европы наблюдалась аномальная жара. Температура в Румынии в феврале превышала среднюю на 6,8 градусов, в Швейцарии — на 4,6 градуса, а в Англии — на 2,9 градуса.

Средняя температура поверхности океана за пределами полярных зон также побила новый абсолютный рекорд, составив в феврале 21,06 градуса Цельсия.

Температура поверхности океана за пределами полярных зон побила новый абсолютный рекорд. Данные предоставлены Службой мониторинга изменения климата «Коперник». euronews

Как Каталония адаптируется к новым условиям?

Сегодня в Каталонии, в регионе, который не впервые сталкивается с засухами, всё чаще говорят о необходимости ускорить процесс адаптации. Многие из ныне действующих сооружений были построены в ответ на длительное отсутствие дождей в конце 2000-х годов.

Не только этот регион страдает от недостатка осадков. Долгое время сохраняющиеся температуры, превышающие средние показатели, теплые периоды и недостаток осадков привели к сильной засухе, которая в настоящее время наблюдается во всем Средиземноморье и затрагивает многочисленные районы на юге Италии, Испании, Мальты, Марокко, Алжира и Туниса.

Что включает в себя адаптация к засухе? Акунья, научный сотрудник Каталонского института водных исследований, говорит, что первый шаг — это «пересмотр своей деятельности. Те виды деятельности, которые вы не желаете изменить по каким-либо причинам, необходимо выполнять более эффективно в плане использования воды».

«То есть использовать меньше воды для тех же целей или повторно использовать воду на месте, чтобы не зависеть от природной воды из рек», – добавил он.

Многие инициативы по адаптации в регионе исходят от частных компаний. Отель «Самба» на популярном морском курорте Льорет-де-Мар часто приводят в качестве примера прогрессивного управления водными ресурсами. Он начал повторно использовать воду из душевых и умывальников в своих туалетных системах 25 лет назад. По словам менеджера по устойчивому развитию Лауры Перес Флорес, в 2023 году они сэкономили более 10 000 кубометров воды.

Сейчас отель сотрудничает с учеными, чтобы повторно использовать воду из душевых и раковин для выращивания растений. «Мы экспериментируем с рядом овощей, чтобы выяснить, можно ли их поливать этой серой водой», – пояснила Перес Флорес.

Еще одна частная инициатива по экономии воды, поддержанная Каталонским водным партнерством, реализована в мясоперерабатывающей компании Grup Viñas. Изначально компания инвестировала в собственный завод по очистке воды, чтобы сократить расходы на оплату услуг местной водопроводной компании, однако теперь она начала повторно использовать воду на своих предприятиях для очистки.

Тем не менее, руководство компании выражает недовольство ограничениями, которые испанское законодательство накладывает на повторное использование воды. В настоящее время им разрешено использовать только 10% очищенной воды. Менеджер по устойчивому развитию Нурия Ромеро рассказала Euronews: «Нас призывают сократить потребление, а мы сливаем чистую воду в канализацию, когда ее можно было бы использовать для других целей».

Сегодня менее половины воды, потребляемой в провинции Барселона, поступает из традиционных источников, таких как водохранилища. По меньшей мере 25% спроса удовлетворяется за счет опреснительного завода в Эль-Прат-де-Льобрегат, недалеко от аэропорта. Огромное сооружение работает на полную мощность 24 часа в сутки семь дней в неделю, забирая морскую воду из Средиземного моря примерно в 2 км от берега и превращая ее в питьевую воду для населения.

Объект, находящийся в государственной собственности, работает на возобновляемых источниках энергии. Несмотря на затраты, правительство Каталонии намерено расширять подобные опреснительные заводы, которые чаще всего встречаются на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии.

«Процесс обессоливания морской воды всегда затратный. Он требует большого расхода энергии, что увеличивает стоимость производства. Но это уже не вопрос высокой или низкой стоимости, а вопрос доступности для населения», – объясняет руководитель завода Карлос Мигель.

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Рядом находится более дешевый завод переработки воды, который также работает на полную мощность. Он забирает воду из очистных сооружений и пропускает ее через ряд мембран и систем фильтрации, очищая 180 000 кубометров воды в день и удовлетворяя еще 25 % потребностей.

Согласно европейскому законодательству, восстановленная вода не может быть просто закачана в систему коммунального водоснабжения, поэтому ее транспортируют около 16 км вверх по течению, чтобы вновь ввести в реку Льобрегат. Переработанная вода смешивается с природной речной водой, а затем снова извлекается в нескольких километрах ниже по течению, фильтруется и поступает в систему питьевого водоснабжения. Этот редкий для Европы процесс имеет дополнительное преимущество — он поддерживает естественные экосистемы в нижнем течении реки.

В перспективе такие искусственные циклы считаются единственным способом рационального удовлетворения потребностей шести миллионов человек, проживающих в Барселоне, и миллионов туристов, приезжающих сюда каждый год. Местные власти планируют инвестировать 407миллионов евров проекты для достижения цели повторного использования 70% воды в Каталонии к 2040 году.

Однако Акунья беспокоится о ближайшем будущем. Размышляя о плотине на пустом водохранилище Сау, он предупреждает о «катастрофе через несколько месяцев этим летом», если не будет значительных осадков. По его оценкам, Каталонии необходимо около 550 мм осадков этой весной, чтобы обратить вспять проблему засухи.

"Правительства должны подталкивать население посредством налоговых льгот или других мер, новых законов, содействовать переходу к обществу, которое эффективно использует воду», – подытожил он.

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Дополнительные источники: Служба мониторинга изменения климата «Коперник», осуществляется ECMWF, Associated Press. Особая благодарность Каталонскому водному партнерству