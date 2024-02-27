"Спасать не только планету, но и людей": как меняется производство какао в Кот-д'Ивуаре?

Euronews встретился с представителями кооператива Cayat, который называют пионером в области справедливой торговли и отслеживания происхождения этого ценного продукта.

Адзопе, небольшой городок на юге Кот-д'Ивуара, славится своим шоколадом.

Cayat – местный кооператив производителей какао-бобов, который называют пионером в области справедливой торговли и отслеживания цепочек поставок.

В связи с изменением климата члены кооператива внедряют новые методы ведения сельского хозяйства, чтобы производить более экологичный товар и ограничить вырубку лесов.

"Стандарты распространяются на всех, – поясняет Роберт Яо Нгеттиа, генеральный секретарь кооператива Cayat. – поэтому мы не работаем с производителями, которые вырубают леса или наступают на заповедные зоны. Из-за изменения климата в Африке сейчас очень жарко, дождей нет. Мы предвидели это ещё до введения каких-то правил, мы уже создавали теневые питомники".

"Теневые деревья помогают фермерам в выращивании какао, потому что мы видели, что в последние годы солнца стало слишком много и какао-деревья не могут больше плодоносить. Доказано, что посадка теневых деревьев помогает им, более того, листья, которые падают на землю, улучшают почву, это ведь удобрение! Мы также высаживаем фруктовые деревья, чтобы у фермеров был дополнительный доход", – рассказала Euronews Аке Розин, генеральный секретарь Ассоциации женщин кооператива Cayat.

Кооператив нанял порядка двадцати молодых людей, которые осматривают плантации и помогают фермерам адаптироваться к новым методикам.

"Нам удаётся принимать меры по защите окружающей среды, но не всем в Кот-д'Ивуаре это легко даётся, – отмечает Ава Бамба, управляющий директор кооператива Cayat. – Поэтому, если мы хотим сохранить тех немногих производителей, которые всё ещё хотят продолжать выращивать какао, нам придётся закупать бобы по действительно выгодной для них цене. Каждый из нас несёт за это ответственность. Производители шоколада, экспортёры и, наконец, сами фермеры. Каждый должен чётко понимать, что он должен делать. Спасать планету – это хорошо, но мы также должны спасать людей, которые на ней живут".