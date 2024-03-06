Шоколад дорожает из-за роста цен на какао

Болезни растений губят урожай какао, за последние полгода он подорожал втрое. В связи с этим стремительно растут цены и на шоколад. Также на удорожании сказывается непогода.

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Плохие новости для любителей шоколада: его стоимость взлетела до небес из-за неконтролируемого роста цен на какао, в этом году уже на более чем 55%. А за последние полтора года какао подорожало практически втрое.

Причиной стали некоторые болезни растений, такие, как грибковый черный стручок, которые губят урожай в огромных масштабах. Распространению грибка способствуют месяцы сырой погоды.

По мнению отраслевых экспертов, падение производства будет иметь долгосрочные последствия для международного рынка шоколада.

Более половины объёмов какао на мировой рынок поставляют Гана и Кот д'Ивуар.