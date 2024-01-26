By Euronews Green

В отличие от людей, строение глаз таких животных, как медоносные пчелы и колибри, позволяет им видеть ультрафиолетовый свет.

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Вы когда-нибудь хотели узнать, как животные видят мир? Возможно, скоро это станет возможным, поскольку новые технологии позволяют понять, как они воспринимают цвета.

Животные воспринимают мир по-разному в зависимости от того, как устроены их глаза. У человека в сетчатке глаза есть три типа светочувствительных клеток, называемых колбочками, которые позволяют нам различать цвета.

Строение глаз таких животных, как медоносные пчелы и колибри, позволяет им видеть ультрафиолетовый (УФ) свет. Это помогает находить нектар и открывает широкий спектр цветов, который мы даже не можем себе представить.

Чтобы понять, как животные общаются и взаимодействуют с окружающим миром, ученые могут реконструировать их видение мира. Но традиционные методы для этого часто занимают много времени, требуют особого освещения или не могут захватить движущиеся изображения.

Теперь новая технология позволяет исследователям и кинематографистам создавать видеоролики, воссоздающие цвета, которые видят различные животные, с точностью более 90 процентов.

Пчелы могут видеть крем от солнца на теле человека Daniel Hanley

Как работает камера для съемки глаз животных?

"Нас давно интересует, как животные видят мир", - говорит доцент биологии в Университете Джорджа Мейсона Дэниел Хэнли, один из авторов исследования.

Хэнли добавляет, что животные часто принимают важные решения о выборе целей с помощью движущихся объектов.

Новая система камер ведет запись в четырех различных цветовых каналах: синем, зеленом, красном и ультрафиолетовом. Затем изображения обрабатываются с учетом того, что уже известно о световых рецепторах в глазах животных, чтобы создать точное представление о том, что они видят.

"Система камер и связанный с ней пакет программного обеспечения позволяют изучать, как животные используют цвета в динамических поведенческих проявлениях, как естественное освещение изменяет воспринимаемые цвета, и другие вопросы, которые до сих пор оставались нерешенными из-за отсутствия подходящих инструментов", - пишут исследователи.

Технология была разработана исследователями из Университета Сассекса в Великобритании и Лаборатории цвета Хэнли при Университете Джорджа Мейсона в США. В ней используются камеры, которые может купить каждый, программное обеспечение с открытым исходным кодом и 3D-печать, что позволяет всем заинтересованным людям по всему миру воссоздавать картины, которые видят животные.