Ученые ЕС снабдят незрячих "звуковым зрением"

Трость остается одним из главных спутников слепых людей, их проводником во внешнем мире. Ученые ЕС в рамках проекта Sound of Vision предлагают расширить самостоятельность слабовидящих благодаря новинке - навигационной технологии, трансформирующей визуальные объекты в звуки и вибрации.

Проверка устройства проходит на базе университета Бухареста. Профессор Алин Молдовену проводит коррекцию навигатора: _"Система включает в себя несколько трехмерных камер, которые непрерывно сканируют окружающую среду - очень быстро, 20 раз в секунду. Затем мы обрабатываем эту информацию с помощью визуальных компьютерных алгоритмов. Каждый объект, таким образом, расцепляется на составляющие, пользователь получает звуковую привязку, генерируемую компьютером. Он в прямом смысле слова слышит объекты через вибрации на поясе". _

В распоряжении незрячих - трехмерные звуки и тактильная обратная связь с устройством на поясе. Интенсивность звуков меняется в в зависимости от расстояния до объекта. Специалисты проекта Sound of Vison, который патронируется ЕС, говорят о создании новой среды и нового смысла для слабовидящих. Еще одно новое приложение позволяет незрячим не только распознавать материальный мир вокруг, но и читать знаки. Как? Поясняет профессор Молдовану: "Пользователь просто нажимает на кнопку, система ищет указатели, тексты, задает человеку направление.... Он поворачивается и слышит воспроизведение написанного: аптека, супермаркет или станция метро"..

Система идентифицирует наиболее важные объекты на пути слабовидящих - это может быть лестница, двери, движущиеся вокруг люди. Каждое изменение в окружающей среде немедленно распознается устройством. Пользователи также могут настроить некоторые персональные функции, оптимизировать его под себя.

Инженер Рунар Уннпорссон уточняет: "Слепые могут распознавать только то, к чему прикасается трость, все, что на метр дальше или над их головой, им уже недоступно. Наш прототип Sound of Vision расширяет их поле взаимодействия с объектами".

Разработкой технологии наружной навигации руководит Технический университет города Яссы. Специалисты знают, как сложно перемещаться в общественных местах людям с нарушениями зрения. Новое технологическое решение должно учитывать не только ожидаемые препятствия, но и внезапные изменения - переход из света в тень, осадки, помехи вокруг, говорит профессор Симона Карайман: "Вне помещений мы опираемся на данные двух стереокамер, они одновременно сканируют окружающую среду; на основе этих данных мы оцениваем дистанцию между объектами в окружающем пространстве. Мы все время помним, что речь идет о жизненно важной технологии, она не может дать сбой, "забыв" просигнализировать о яме, к примеру".

Каталин, Эусебиу - люди с нарушениями зрения. Они охотно принимают участие в тестах. Эусебио подводит итоги: "Во время тестирования я чувствовал себя уверенно, в большей безопасности по сравнению с другими устройствами и решениями, которые мне предлагались до сих пор".

Проект, патронируемый Евросоюзом стартовал в 2015 с участием исследователей из 5 стран. В настоящее время ученые совершенствуют систему в надежде вывести ее на рынок через 2 года.