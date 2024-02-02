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Лондон: орхидеи с Мадагаскара наводнили сады Кью

На лондонском фестивале, который проходит с 3 февраля по 3 марта, представлены тысячи разноцветных орхидей.
На лондонском фестивале, который проходит с 3 февраля по 3 марта, представлены тысячи разноцветных орхидей. Авторское право Alastair Grant/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Редкие виды орхидей с Мадагаскара, многие из которых находятся на грани исчезновения, представят в Королевских ботанических садах Кью. Фестиваль продлится до начала марта.

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В Королевских ботанических садах Кью в Лондоне стартует ежегодный фестиваль орхидей, который продлится до 3 марта. 

В этом году праздник в оранжерее принцессы Уэльской посвящён тропической флоре и фауне Мадагаскара. Взору всех, кто желает ненадолго сбежать от промозглой британской погоды, предстанут 5 000 орхидей. Некоторые из них относятся к редким видам. 

Устроители выставки говорят, что среди цветов прячутся кольцехвостые лемуры.

"Около 76% орхидей, по оценке Международного союза охраны природы, находятся в опасности. Сейчас их можно встретить в менее чем пяти регионах Мадагаскара. Они находятся под критической угрозой исчезновения", – отмечает Ланди Раджаовелона, исследователь орхидей четвёртого по величине острова в мире.

Сады Кью регулярно попадают на вершину рейтинга лучших мест для весенних прогулок, по мнению лондонцев.

Здесь представлены одна из старейших в мире коллекций живых тропических орхидей, датируемая концом XVIII века, а также самый большой гербарий орхидей в мире, насчитывающий 400 000 экземпляров.

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