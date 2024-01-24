Италия: рекордное производство солнечной и ветровой энергии в 2023 году

By Euronews Green

Хорошие цифры во многом объясняются восстановлением сектора гидроэнергетики после засухи. По мнению одного из экспертов, несмотря на успехи, Италии предстоит много сделать, чтобы дотянуть до целевых показателей на 2030 год.

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Солнечные и ветряные установки произвели рекордное количество электроэнергии в Италии в прошлом году, сообщил сетевой оператор страны Terna.

Ветрогенераторы установили рекорд – 23,4 тераватт-часа (ТВтч), а солнечные батареи значительно превысили предыдущий показатель, достигнув планки в 30,6 ТВтч.

Все возобновляемые источники (ВИЭ), включая гидроэнергию, обеспечили почти 37% потребностей Апеннин в электроэнергии – по сравнению с 31% в 2022 году.

Однако Италия всё ещё не достигла цели по переходу на альтернативную энергетику – 70% из возобновляемых источников в общем миксе к 2030 году.

"Эти данные свидетельствуют о том, что итальянский сектор ВЭИ наконец-то выходит из спячки", – заявил в интервью Euronews Green Крис Рослоу, старший аналитик по вопросам энергетики и климата центра Ember.

"Однако заявленный рост производства электроэнергии не из ископаемых источников выглядит лучше, чем дела обстоят на самом деле, благодаря восстановлению гидроэнергетики после засухи 2022 года", – добавил эксперт.

Для достижения цели на 2030 год, согласно национальному плану Италии по энергетике и климату (NECP), производство ветряной и солнечной энергии должно ежегодно расти на 17% – по сравнению с примерно 13% в прошлом году.

Как меняется структура электроэнергетики Италии?

По данным Terna, в 2023 году установленная мощность возобновляемых источников энергии увеличится на 5,8 гигаватт (ГВт). Это на 2,7 ГВт больше, чем в предыдущем году.

Но до достижения целей 2030 года не хватает примерно 9 ГВт в год.

При общем росте использования возобновляемых источников энергии оператор отмечает, что особенно выросло производство гидроэлектроэнергии, вернувшись к прежним уровням после засушливого 2022 года.

На фоне роста "зелёной" энергетики производство электроэнергии на газовых и угольных станциях упало: на 17,4 и 42% соответственно.

Снижению доли ископаемого топлива в Италии также способствовало падение потребления электроэнергии на 2,8% по сравнению с 2022 годом – продолжение последствий энергетического кризиса, отмечает Terna. Этому способствовал импорт электроэнергии из-за рубежа.

Значительное падение производства электроэнергии на угле, поясняет Терна, является "следствием приостановки в 2023 году инициатив по максимальному использованию угольных электростанций, введённых на пике газового кризиса".

Технологии помогают, бюрократия – отбрасывает назад

В прошлом году исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что мир находится в процессе "неудержимого" перехода к экологически чистой энергии.

Эта динамика проявляется не только в развитии ветро- и солнечной энергетики в Италии, но и в сопутствующих технологиях.

Терна высоко оценивает роль межсистемных соединений "как инструмента, обеспечивающего эффективность и безопасность энергосистемы".

"В дополнение к росту возобновляемых источников энергии быстро развивается система хранения электроэнергии, – добавляет Рослоу. – В настоящее время разрабатываются планы по поддержке развития новых мощностей по хранению электроэнергии, чтобы безопасно управлять развитием ВИЭ".

Однако на национальном и региональном уровнях сохраняются серьёзные проблемы. По данным МЭА, развёртывание "зелёной" энергетики в Италии затрудняется длительными и сложными процедурами получения лицензий.