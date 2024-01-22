Где в Европе самые большие субсидии на тепловые насосы?

Тепловые насосы стоят дорого, но благодаря государственным субсидиям они становятся более доступными для домовладельцев

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Тепловые насосы становятся одной из стратегических технологией при переходе к "зеленой" энергетике, но для большинства людей они непомерно дороги.

"Чистое отопление должно быть наиболее привлекательным с финансовой точки зрения выбором", - говорит Йозефин Ванбецелаер, руководитель отдела по делам ЕС Европейской ассоциации тепловых насосов (EHPA). Она призывает правительства вводить субсидии на тепловые насосы, ориентируясь на долгосрочную перспективу.

В Великобритании покупка и установка теплового насоса с воздушным источником тепла составляет около 10 000 фунтов стерлингов (11 500 евро), в то время как стоимость обычного газового котла - от 2 500 фунтов стерлингов (2 897 евро) до 3 000 фунтов стерлингов (3 477 евро). Таким образом, первоначальные затраты в среднем в два-четыре раза выше, чем при использовании газового котла.

Различные законодательные инициативы ЕС, в том числе REPowerEU, способствующая переходу на чистую энергию и политике декарбонизации, призвали государства-члены создать программы субсидирования тепловых насосов. ЕС стремится снизить свою зависимость от газа, в частности от российского. Несколько стран уже запустили программы субсидирования.

Какие субсидии на тепловые насосы доступны в европейских странах? И достаточно ли они привлекательны, чтобы побудить людей к действию?

Великобритания увеличила субсидии на тепловые насосы на 50 процентов

Британское правительство предприняло шаги для ускорения внедрения тепловых насосов. В октябре 2023 года правительство увеличило субсидии на тепловые насосы на 50 процентов - с 5 000 фунтов стерлингов (5 795 евро) до 7 500 фунтов стерлингов (8 692 евро).

Программа модернизации котлов предоставляет гранты, побуждающие людей к замене существующих систем отопления, работающих на ископаемом топливе, на более эффективные - с низким содержанием углерода. К ним относятся тепловые насосы с воздушным источником тепла, тепловые насосы с грунтовым источником тепла и, в ограниченных случаях, котлы на биомассе.

Чтобы подать заявку, необходимо выполнить три основных требования. Вы должны владеть недвижимостью, установить (или планировать установить) новую систему отопления с 1 апреля 2022 года и заменить систему отопления, работающую на ископаемом топливе (например, мазуте, газе или электричестве).

Вы можете получить 7 500 фунтов на покупку и установку теплового насоса с воздушным источником тепла (ASHP) или теплового насоса с грунтовым источником тепла (GSHP) и 5 000 - на котел на биомассе.

Схема субсидирования доступна только в Англии и Уэльсе, а в Шотландии можно получить другие беспроцентные кредиты и гранты.

Она может быть использована наряду с поддержкой в рамках программы Great British Insulation Scheme, которая направлена на улучшение состояния наименее энергоэффективных домов в Великобритании. Домовладельцы могут участвовать в программе, если они уже получили финансирование для повышения энергоэффективности своего жилья, например, путем его утепления.

В заявлении правительства говорится, что установка теплового насоса может оказаться дешевле, чем установка обычного газового котла, если владельцы недвижимости получат гранты. Финансирование подтверждено до 31 марта 2028 года.

Правительство Великобритании настроено амбициозно, поставив перед собой цель установить 600 000 тепловых насосов в год к 2028 году. В 2022 году было установлено 72 000 таких устройств.

По мнению правительства, большинство домов и предприятий в Великобритании подходят для установки тепловых насосов. Анализ показал, что 90 процентов британских домов имеют достаточную изоляцию и электрическую мощность для установки теплового насоса.

Больше всего тепловых насосов установлено во Франции

Согласно отчету EHPA "Субсидии на бытовые тепловые насосы в Европе", отражающему данные на начало 2023 года, владельцы недвижимости во Франции могут получить субсидию в размере до 15 000 евро при покупке теплового насоса с грунтовым источником тепла и до 9 000 евро при покупке теплового насоса с воздушным источником тепла для существующей недвижимости. Программа MaPrimeRénov, которую планируется продолжить до 2024 года, рассчитывается на основе дохода семьи.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году было выдано более 500 000 грантов MaPrimeRénov. Цель программы - финансировать модернизацию более 700 000 жилых помещений в год. Она успешно работала и в 2022 году, когда было продано более 620 000 тепловых насосов.

В сентябре 2023 года министр по вопросам экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что субсидии на тепловые насосы будут увеличены, чтобы чистая стоимость покупки теплового насоса была аналогична стоимости газового обогревателя для семей с низким уровнем дохода.

Правительство также хочет помочь развитию национальной индустрии тепловых насосов, стремясь обеспечить производство до 1 миллиона устройств в год.

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Почти 350 000 заявок на финансирование тепловых насосов в Германии

По данным EHPA, в Германии владельцы земельных участков могут получить грант в размере до 18 000 евро при покупке теплового насоса с грунтовым источником тепла и до 15 000 евро при покупке теплового насоса с воздушным источником тепла для существующей недвижимости. Схема рассчитана до 2030 года.

По данным Немецкой ассоциации тепловых насосов (BWP), правительство Германии запустило обновленные варианты финансирования с 1 января 2024 года. Владельцы недвижимости могут получить максимальную субсидию в размере 21 000 евро при установке теплового насоса. Финансирование доступно для всех, но семьи с низкими доходами могут претендовать на более высокие субсидии.

В 2022 году интерес к тепловым насосам значительно возрос. По данным BWP, немецкие власти получили почти 350 000 заявок на финансирование.

Тепловой насос в доме во Франкфурте AP Photo/Michael Probst

Испания выделяет 3 000 евро на тепловые насосы с воздушным источником тепла

Домохозяйства в Испании могут получить субсидию в размере до 3 000 евро при установке теплового насоса с воздушным источником тепла. По данным Министерства транспорта, мобильности и городского хозяйства (MITMA), размер субсидии покрывает 40 процентов стоимости. Схема будет действовать до 2026 года.

По данным EHPA, для тепловых насосов с грунтовым источником также предусмотрена субсидия в размере до 13 500 евро.

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Где еще в Европе предлагаются субсидии на тепловые насосы?

Другие страны ЕС также выделяют гранты и субсидии для стимулирования установки тепловых насосов. Вот некоторые из них:

Австрия: Субсидия покрывает до 35 процентов стоимости, максимум 5 000 евро.

Хорватия: Субсидии предоставляются в размере до 4250 евро, а базовая доля субсидирования составляет 40 процентов. В менее экономически развитых регионах размер субсидии увеличивается до 60 % (максимум 6 375 евро) или до 80 % (максимум 8 500 евро).

Чехия: Субсидии предоставляются в размере от 2 435 до 5 701 евро.

Дания: Субсидии предоставляются в размере от 1 716 до 3 338 евро для тепловых насосов с воздушным источником тепла и от 2 201 до 4 573 евро для тепловых насосов с грунтовым источником тепла.

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Ирландия: Субсидии на тепловые насосы составляют от 3 500 до 6 500 евро.

Литва: Субсидии предоставляются в размере до 14 500 евро.

Нидерланды: Субсидии предоставляются в размере от 1 950 евро до 3 750 евро для ASHP и от 3 750 евро до 5 100 евро.

Норвегия: Субсидии в размере 1 000 евро предоставляются для тепловых насосов с грунтовым источником тепла.

Субсидии на тепловые насосы направлены в основном на реконструкцию недвижимости. Однако некоторые страны, такие как Австрия, Швейцария, Норвегия и Литва, предоставляют средства и на строительство новых зданий.

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"Субсидирование должно продолжаться с учетом долгосрочной перспективы"

"Пока экологически чистое отопление стоит дороже, чем отопление на ископаемом топливе, субсидирование тепловых насосов должно продолжаться в долгосрочной перспективе", - сказала представитель EHPA Ванбецелаер в интервью Euronews Green. По ее словам, субсидии часто предоставляются на короткий срок.

"Для доверия инвесторов, потребителей и производителей очень важно иметь четкую и стабильную политику - именно поэтому недавнее неожиданное решение Европейской комиссии отложить публикацию своего Плана действий по тепловым насосам так потенциально вредно", - добавляет она.

Ванбецелаер подчеркивает важность того, чтобы сделать экологически чистое отопление наиболее финансово привлекательным выбором. "Это означает, что налоговые льготы и субсидии на ископаемое топливо должны быть постепенно отменены, в то время как имеет смысл устранить налоговые барьеры для тепловых насосов", - говорит она.

Продажи тепловых насосов в Европе

В 2022 году продажи тепловых насосов в Европе побили новый рекорд: по данным EHPA, в 21 стране было продано около 3 миллионов устройств. В продажах тепловых насосов лидируют Франция и Италия - более 620 000 и 510 000 соответственно.

В Германии, Швеции и Польше продажи тепловых насосов превысили 200 000 единиц.

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В Великобритании этот показатель был ниже - чуть более 55 000 единиц, согласно данным EHPA, хотя по данным правительства страны было продано 72 000 устройств.