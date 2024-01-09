По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО),Эль-Ниньо не исчезнет как минимум до апреля.

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Через несколько месяцев после того, как охлаждающий климатический феномен Ла-Нинья, оказывавший влияние на погоду на всём земном шаре, исчез в начале прошлого года, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила о наступлении Эль-Ниньо.

"Влияние Эль-Ниньо на глобальную температуру обычно проявляется на следующий год после его развития, в данном случае - в 2024 году", - пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Однако температура поверхности морей и на суше начала повышаться до рекордных отметок уже с июня 2023-го. В итоге прошлый год выдался самым жарким за всю историю наблюдений. А наступивший может стать ещё теплее, предупреждает Талаас.

"Это явно и точно связано с ростом концентрации парниковых газов, улавливающих тепло, который является следствием деятельности человека".

В 2016-й тоже был годом аномально тёплой погоды. Виной тому - мощный Эль-Ниньо в сочетании с последствиями изменения климата. ВМО утверждает, что двух одинаковых Эль-Ниньо не бывает, каждое новое явление имеет свои уникальные характеристики и степень воздействия, и это не единственный фактор, влияющий на глобальные и региональные климатические модели.

Тем не менее, климатологи пытаются спрогнозировать ситуацию на 2024 год. Вот что мы от них узнали.

Эль-Ниньо может принести больше наводнений в Америку

Если в этом году будет развиваться сильный Эль-Ниньо, то, по мнению научной группы НАСА, занимающейся вопросами изменения уровня моря, в городах на западном побережье Северной и Южной Америки будут чаще происходить наводнения. Причина в том, что этот феномен влияет на интенсивность и частоту приливов.

Анализ, проведённый группой специалистов, показал, что этой зимой в таких городах, как Сиэтл и Сан-Диего, может произойти до пяти наводнений, которые относятся к категории происходящих "один раз в 10 лет", а в Ла-Либертаде и эквадорском Балтре - до трёх.

По словам учёных, города на западном побережье Америки затапливает довольно редко. Но к 2030-му повышение уровня моря и изменение климата могут привести к тому, что наводнения там станут ежегодными. А в годы пришествия Эль-Ниньо - и вовсе прогнозируется до 10 таких наводнений.

Обмеление водоёмов из-за засухи

Ещё одно последствие, которое уже наблюдается в некоторых частях Северной и Южной Америки, - сильная засуха. По прогнозам экспертов, Эль-Ниньо, изменение климата и повышение температуры океана в совокупности могут привести к продлению засушливого сезона в Центральной и Южной Америке.

В ноябре прошлого года национальная служба метеорологии и гидрологии Перу Senamhi обнаружила, что уровень воды в одном из крупнейших озёр Южной Америки, Титикака, снизился на 74 см всего за семь месяцев.

Высохшее дно озера Титикака на острове Исла-де-Кохата, Боливия, 29 сентября 2023 года. AP Photo/Juan Karita

Экстремальная засуха и жара привели к тому, что испарение воды превысило норму, а ограниченное количество осадков оказалось недостаточным для пополнения водных запасов. В связи с тем, что изменение климата удваивает последствия Эль-Ниньо, уровень воды в озере Титикака приближается к рекордно низкой отметке.

В конце 2023 года самая сильная засуха за последние 70 лет вынудила Управление Панамского канала (ACP) уменьшить проходимость судов.

Уровень воды в озере Гатун, которое является основным источником воды, используемой в системе шлюзов канала, резко упал. В ACP утверждают, что сильной засухе способствовал именно Эль-Ниньо.

Пробка из грузовых судов на Панамском канале, август 2023 года. AP Photo/Agustin Herrera

В начале года управление Панамского канала впервые сократило количество пропускаемых судов, что привело к длительным задержкам и образованию пробок.

Уменьшаются и время и расстояние, которое проходят корабли между Тихим и Атлантическим океанами, и это, как ожидается, приведёт к увеличению стоимости доставки товаров по всему миру.

Сочетание двух погодных явлений

Редкое сочетание мощного Эль-Ниньо в Тихом океане и сильного перепада температур в Индийском океане может усилить жару и засуху в Австралии и Юго-Восточной Азии. Это, по прогнозам, также приведёт к наводнениям в Восточной Африке.

Диполь Индийского океана (ДИО), который некоторые учёные называют младшим братом Эль-Ниньо, находится в положительной фазе своего цикла, при которой наблюдается сдвиг к более холодным температурам на востоке и теплым на западе. Эти явления не считаются редкими, если не происходят одновременно. А их сочетание - крайне необычно.

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И тому, и другому климатологи приписывают более жаркие и засушливые погодные условия в Юго-Восточной Азии и на большей части Австралии. Когда они происходят вместе, это может привести к аномальным засухе и жаре, что в может вызвать лесные пожары по всему региону.

Лесной пожар к югу от столицы Австралии Канберры, 2020 год. AP Photo/Rick Rycroft

Оба феномена также приносят влажную погоду в Восточную Африку, которая восстанавливается после нескольких лет сильной засухи. Учёные не исключают масштабных наводнений.

Если Эль-Ниньо в 2024 году долго не исчезнет, то, это вероятно, приведёт к ослаблению индийских муссонов, дождей станет меньше.

И вновь эксперты напоминают, что двух одинаковых Эль-Ниньо не бывает, а изменение климата добавляет неопределённости. Но в одном учёные уверены: в условиях продолжающегося глобального потепления на планете связанные с этим погодным феноменом осадки будут интенсивнее, а засуха - ещё более экстремальной.