В последние годы 30% населения ЕС испытывает проблемы с водоснабжением. Что это означает для Европы, и как она может управлять ситуацией?

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Многие жители Европы могут не беспокоиться о том, как получить доступ к воде. Однако по мере заселения планеты и увеличения спроса на воду назревает кризис. Что же это означает, и как Европа может распорядиться этим ценным ресурсом?

Для удовлетворения ежедневных потребностей человека в питье достаточно 2 литров воды, но для приготовления пищи требуется 3 000 литров. Удовлетворение этого спроса будет становиться все более сложной задачей для сельскохозяйственной ирригации, на которую расходуется 70% пресной воды во всем мире.

"Мы импортируем много продовольствия и поэтому зависим от того, как распоряжаются водой в других частях света", - сказал в интервью Euronews Нахо Мирумачи, профессор экологической политики Королевского колледжа Лондона.

Около 3,6 млрд человек в мире уже не имеют достаточного доступа к воде, причем больше всего от ее нехватки страдают страны Ближнего Востока и Африки.

"Продовольствие, которое мы потребляем, вероятно, придется все чаще получать из других частей света: мы больше не сможем производить некоторые продукты в Европе, так как там становится слишком жарко", - заявил Euronews Джиппе Хугевин, старший специалист по земельным и водным ресурсам в Продовольственном и сельскохозяйственном агентстве ООН.

Испания - одна из европейских стран, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации. После трех лет, отмеченных низкими осадками и высокими температурами национальная метеорологическая служба страны объявила в начале этого года о "долгосрочной засухе". Как предупредил Испанский координатор организаций фермеров, некоторые посевы могут быть даже списаны,

Но и страны Северной и Восточной Европы все больше страдают от нехватки воды.

"Люди думают, что Великобритания - дождливая страна, но на самом деле мы тоже переживаем засухи, и такие места, как это, обеспечивают наше сельское хозяйство", - заявил Нахо Мирумачи.

Энергия воды

Дефицит водных ресурсов представляет угрозу не только для сельского хозяйства, но и для энергетического сектора.

"Если в наших реках будет меньше воды, это будет означать, что мы не сможем рассчитывать на гидроэнергетику", - пояснил Мирумачи.

Гидроэлектростанции, использующие воду для производства электроэнергии или приведения в действие машин, считаются устойчивой энергетической альтернативой установкам, работающим на ископаемом топливе.

Рост численности населения

Поскольку к 2030 году численность населения Земли возрастет до 8,5 млрд человек, это приведет к увеличению нагрузки на водные ресурсы. Население не только растет, но и потребляет все больше.

"Растет средний класс и диверсифицированные потребители. Они будут требовать больше материальных благ, не только продуктов питания, но и таких вещей, как телефоны, которые на самом деле очень водоемки. Поэтому не только изменение климата приводит к дефициту воды", - поясняет Нахо Мирумачи.

Смягчение нагрузки на водные ресурсы означает обеспечение надежного снабжения людей водой при бережном отношении к окружающей среде.

"Это будет иметь последствия для экосистем и здоровья рек. Так, если у вас будет меньше воды, то может уменьшиться биоразнообразие, что является важным аспектом поддержания здоровья окружающей среды", - заявил Мирумачи.

Что делает ЕС для предотвращения дефицита воды?

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что мировой круговорот воды "выходит из равновесия", и призвала к "фундаментальному изменению политики" в своем докладе "Глобальные водные ресурсы" за 2022 год.

С 2000 г. Европейский Союз пытается решить эту проблему с помощью Водной рамочной директивы, которая призвана обеспечить качество воды в Европе.

"Однако к 2027 г. 90% речных бассейнов в различных странах ЕС все еще будут нездоровыми", - говорится в докладе, опубликованном WWF и европейской коалицией "Живые реки".

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По мнению Нихата Зала, руководителя проектов Европейского агентства по охране окружающей среды, меры, принимаемые Европой, были эффективными, но их необходимо ускорить "в различных масштабах, на местном уровне, на уровне стран, на уровне ЕС, чтобы также повысить уровень готовности к неопределенности рисков".